民主黨積極推進 傑克森最快本周出任美大法官

美國民主黨在聯邦參議院推動大法官傑克森（Ketanji Brown Jackson）的任命案又進一步，全案4日交付院會，預計7日或8日表決；在獲得極少數共和黨議員支持下，傑克森可望順利出任大法官。

傑克森在國會作證時說，若順利出任，她將捍衛美國憲法與民主，並繼承即將退休的自由派大法官布萊爾（Stephen Breyer）的精神；布萊爾今年夏天將退休，美國總統拜登提名傑克森出任大法官，她也將是美國史上首位女性非裔大法官。

司法委員會主席德賓（Dick Durbin）表示，委員會今天的決定是創造歷史，他很榮幸參與其中。

負責審查此案的參議院司法委員會4日下午表決，民主黨與共和黨壁壘分明，委員會投票結果為11票贊成、11票反對。

根據參院議事規則，全案能送交院會處理但需經過一項程序投票，過半數參議員同意才可繼續審理此案；在民主黨全員票票入匭加上3位共和黨議員跑票支持下，最終53票贊成、47票反對，成功推動此案進入下一階段。

民主黨參議院領袖舒默立即提出程序動議由院會表決，在民主黨票票入匭、共和黨議員柯林斯（Susan Collins）、羅穆尼（Mitt Romney）與穆考斯基（Lisa Murkowski）相繼表態支持傑克森，全案預計於7日或8日在院會表決，確認傑克森的提名。

傑克森的審查過程並未出現巨大爭議，但多數的共和黨議員都投下反對票，顯見政黨極化問題嚴峻。

共和黨的反對意見稱憂慮傑克森的司法理念，以及過去的判決紀錄，也有人稱傑克森將成為激進左派的棋子。

傑克森上月下旬在國會作證時，表達其中立立場，她會根據事實來解釋法律，法官不是立法者。

最高法院將於10月審理哈佛和教堂山北卡羅來納大學（University of North Carolina-Chapel Hill）招生時考量其族裔背景是否構成歧視而違憲一案，身為哈佛校友，傑克森稱她會迴避審理此案。

布萊爾退休由傑克森接棒，這項異動不會改變高院6席保守派大法官和3席自由派大法官的生態，但在期中選舉之前完成提名，可避免若共和黨奪回參院多數會使最高法院進一步右傾。