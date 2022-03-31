拜登擬動用國防生產法 加快美國開採電池原物料

消息人士透露，拜登預計今（31）日宣布動用冷戰時期的「國防生產法」（DPA），鼓勵美國業者開採電動汽車和其他類型電池所需的關鍵原物料。

彭博資訊報導，白宮正在討論將電池原料加入1950年國防生產法涵蓋的項目清單。美國前總統杜魯門和川普執政時曾援引這項法規。

消息人士也說，把鋰，鎳，石墨，鈷和錳等礦物加入清單，可幫助採礦業者從國防生產法的第三號基金獲得7.5億美元，並認為此舉還有助回收電池材料。

這些消息人士強調，這些資金並不是做為貸款或用於直接採購原物料，而是資助當前生產活動、生產力和安全升級，以及可行性研究。除了電動汽車電池，這項新命令也適用於大容量電池。

不過，美國國家礦業協會（NMA）指出，由於受限於冗長的開採獲准流程，在美國，從開挖一座礦場到開始營運，需費時約七年至十年，但鄰國加拿大只需兩到三年。若忽略這項事實，將使採礦業者大感挫折，此時美國總統拜登正努力提振國內產能，同時又要推動美國經濟轉向減少汙染。