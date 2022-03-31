快訊

俄顧問嚇到不敢說實話 美：普亭被誤導未掌握戰事全貌

台中婚宴傳播鏈又擴大 高雄今+4其中2人是小學生

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拜登擬動用國防生產法 加快美國開採電池原物料

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
消息人士透露，拜登預計今（31）日宣布動用冷戰時期的「國防生產法」（DPA），鼓勵美國業者開採電動汽車和其他類型電池所需的關鍵原物料。美聯社
消息人士透露，拜登預計今（31）日宣布動用冷戰時期的「國防生產法」（DPA），鼓勵美國業者開採電動汽車和其他類型電池所需的關鍵原物料。美聯社

消息人士透露，拜登預計今（31）日宣布動用冷戰時期的「國防生產法」（DPA），鼓勵美國業者開採電動汽車和其他類型電池所需的關鍵原物料。

彭博資訊報導，白宮正在討論將電池原料加入1950年國防生產法涵蓋的項目清單。美國前總統杜魯門和川普執政時曾援引這項法規。

消息人士也說，把鋰，鎳，石墨，鈷和錳等礦物加入清單，可幫助採礦業者從國防生產法的第三號基金獲得7.5億美元，並認為此舉還有助回收電池材料。

這些消息人士強調，這些資金並不是做為貸款或用於直接採購原物料，而是資助當前生產活動、生產力和安全升級，以及可行性研究。除了電動汽車電池，這項新命令也適用於大容量電池。

不過，美國國家礦業協會（NMA）指出，由於受限於冗長的開採獲准流程，在美國，從開挖一座礦場到開始營運，需費時約七年至十年，但鄰國加拿大只需兩到三年。若忽略這項事實，將使採礦業者大感挫折，此時美國總統拜登正努力提振國內產能，同時又要推動美國經濟轉向減少汙染。

延伸閱讀

俄顧問嚇到不敢說實話 美：普亭被誤導未掌握戰事全貌

頻接觸確診者 拜登再打第4劑疫苗

拜登通話澤倫斯基 再提供5億美元援助

歷經百年努力 美首通過反私刑立法

相關新聞

拜登擬動用國防生產法 加快美國開採電池原物料

消息人士透露，拜登預計今（31）日宣布動用冷戰時期的「國防生產法」（DPA），鼓勵美國業者開採電動汽車和其他類型電池所需...

戴琪：將重新校準美中貿易關係

美國貿易代表戴琪卅日將對國會表示，下一階段的主要目標是重新校準美中貿易關係，檢驗中國大陸如何落實美中第一階段貿易協議承諾...

美國70年代驚人綁架案：企圖活埋26兒童 主犯囚40年後今獲批假釋

美國70年代曾發生的驚人學童綁架案，案中主犯、現年70歲的男子伍茲（Frederick Newhall Woods）如今獲批准假釋。有關案件發生在1976年，伍茲連同兩名同伙脅持一架載着學童的校巴，並企圖把所有人活埋在一個礦場中。

要五毛給一塊？美國國會不砍反增的部門預算揭曉

美國明年度國防預算將創下本世紀以來新高的7730億美元以上，中國的崛起、俄國入侵烏克蘭都是理由，但抗中才是主旋律。

通膨促美軍20年來最大調薪 還拆軍艦籌錢造核動力船艦

美國國防部提出2023年國防預算，編列高達7730億美元，比2022年度增加了300億美元，大約增加4.1%，這筆龐大的軍事開銷當中，包含了為美軍的軍職與文職人員加薪4.6%，這是二十年來美軍最高的加薪幅度，也是連續兩年美軍加薪，美國國防部雖然宣稱增加國防預算，是為了因應俄中兩國產生的威脅，但美軍不敵疫情造成通膨的壓力，也不得不連續兩年調整美軍軍文職人員待遇。

影／能見度零、地面打滑！賓州「雪颮」引發連環車禍

美國賓州28日出現雪颮（Snow Squall），導致81號州際公路（Interstate 81）位於舒吉爾郡（Schu...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。