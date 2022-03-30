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要五毛給一塊？美國國會不砍反增的部門預算揭曉
美國明年度國防預算將創下本世紀以來新高的7730億美元以上，中國的崛起、俄國入侵烏克蘭都是理由，但抗中才是主旋律。
智庫CSIS國防預算專家哈里森（Todd Harrison）指出，預算書通常在前一年的11月撰妥，這次的預算書沒有把通膨因素納入，所以金額看起來很高，實際上沒那麼了不起。
府會之間的預算討價還價是民主國家常態。在美國，尤其是國防預算，可能會出現白宮要五毛，國會給一塊的現象。去年拜登政府提出7150億美元的國防預算，國會加碼後批准金額為7560億美元。
國防預算愈高愈好已是兩黨共識。另一位國安預算專家哈通（William Hartung）表示，國防預算有時候就跟買保險一樣，多買多心安，「不過買太多恐怕會導致破產，這就不妙」。
哈通建議國防預算瘦身可以從F-35戰機和新的洲際彈道飛彈下手，以及140萬美國現役軍人；但哈通也承認知易行難，需要美國先放棄世界警察的角色。
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