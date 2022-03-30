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影／能見度零、地面打滑！賓州「雪颮」引發連環車禍

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
美國賓州28日出現雪颮，導致81號州際公路位於舒吉爾郡境內的路段發生半掛式卡車與其他車輛失控後撞成一團的連環車禍。根據目擊者拍攝影片，可見到一輛輛卡車跟汽車在路面打滑後撞上其他車輛的車尾。路透/Mike Moye
美國賓州28日出現雪颮，導致81號州際公路位於舒吉爾郡境內的路段發生半掛式卡車與其他車輛失控後撞成一團的連環車禍。根據目擊者拍攝影片，可見到一輛輛卡車跟汽車在路面打滑後撞上其他車輛的車尾。路透/Mike Moye

美國賓州28日出現雪颮（Snow Squall），導致81號州際公路（Interstate 81）位於舒吉爾郡（Schuylkill）境內的路段發生半掛式卡車與其他車輛失控後撞成一團的連環車禍，造成至少3人喪命、還有十多人受傷。

CNN與美聯社報導，車禍發生時間為28日早上10時30分後左右，地點距離費城約161公里，雪颮帶來的濃霧與降水造成40至60輛車連環追撞。

目擊者莫耶（Mike Moye）受訪時表示，當時他正駕車開在81號州際公路上，但大雪與濃霧讓他很難看清路況，就決定把車停在公路的路邊，以為這樣就不會有事了，「我想後面的車子會知道減速，但沒人放慢車速，他們只是不斷追撞上來」。

根據莫耶自述與放上YouTube的影片，他下車後走到路邊，接著拿出手機開始拍攝，先是一輛黑色汽車撞倒路標，隨後就是一輛輛卡車跟汽車在路面打滑，不是衝出州際公路，就是撞上其他車輛的車尾，連莫耶自己的車也遭殃了，接下來更拍到大量黑色濃煙從著火的卡車竄出。

據報導，雪颮是指突然發生的中等程度短時間強降雪，會伴隨著風向突變和風力驟增，導致能見度瞬間劇降。

莫耶告訴CNN，自己並沒有受傷，據報部分車輛被燒得剩下殘骸，81號州際公路北向車道至29日下午仍維持關閉。州警則說，預計30日前不會更新死傷數字。

車禍 CNN 美國

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