影／能見度零、地面打滑！賓州「雪颮」引發連環車禍

美國賓州28日出現雪颮（Snow Squall），導致81號州際公路（Interstate 81）位於舒吉爾郡（Schuylkill）境內的路段發生半掛式卡車與其他車輛失控後撞成一團的連環車禍，造成至少3人喪命、還有十多人受傷。

CNN與美聯社報導，車禍發生時間為28日早上10時30分後左右，地點距離費城約161公里，雪颮帶來的濃霧與降水造成40至60輛車連環追撞。

目擊者莫耶（Mike Moye）受訪時表示，當時他正駕車開在81號州際公路上，但大雪與濃霧讓他很難看清路況，就決定把車停在公路的路邊，以為這樣就不會有事了，「我想後面的車子會知道減速，但沒人放慢車速，他們只是不斷追撞上來」。

根據莫耶自述與放上YouTube的影片，他下車後走到路邊，接著拿出手機開始拍攝，先是一輛黑色汽車撞倒路標，隨後就是一輛輛卡車跟汽車在路面打滑，不是衝出州際公路，就是撞上其他車輛的車尾，連莫耶自己的車也遭殃了，接下來更拍到大量黑色濃煙從著火的卡車竄出。

據報導，雪颮是指突然發生的中等程度短時間強降雪，會伴隨著風向突變和風力驟增，導致能見度瞬間劇降。

莫耶告訴CNN，自己並沒有受傷，據報部分車輛被燒得剩下殘骸，81號州際公路北向車道至29日下午仍維持關閉。州警則說，預計30日前不會更新死傷數字。