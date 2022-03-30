歷經百年努力 美首通過反私刑立法

反私刑立法居然要提案200次才能成功？美國總統拜登於29日簽署反私刑的「提爾法案」，是美國首度通過反私刑立法，若違法最高可處30年有期徒刑。過去曾有很多美國黑人遭到白人動私刑，但跟反種族歧視一樣，在美國國會遇到很大立法阻力，直到現在才成功。

耗時百年終通過

根據《英國廣播公司》報導，美國近日以參議院全票通過、眾議院僅有3票反對下，通過了耗時百年才得以完成立法的反私刑法案「提爾法案」，拜登在簽署法案時表示，感謝國會多年來不懈的嘗試使立法得以成功，私刑至今仍對少數種族產生威脅，並非舊時代的老問題，「仇恨永遠都在」。

雖然在國會中絕大多數議員都贊成立法，不過仍有3位共和黨議員投下反對票，理由是認為不用單獨立法，相關規範可依據「仇恨罪」開罰。私刑意指未經過審判而遭到定刑，過去有至少4400名美國非裔民眾在1877年到1950年被白人奴隸主動用私刑，包括嚴刑拷打、甚至直接吊死。

新型態犯罪要立新法

由於美國先前包括民權法案等消弭種族隔離的法案已陸續通過，但反私刑的立法出現很多反對意見，最主要就是前述所言，已經在反仇恨的法律中有相關規範。但許多議員仍認為，包括前年遭到警察殺死了黑人佛洛伊德、1998年的伯德案與2020年的艾伯里槍擊案，都算是新型態的私刑，過去條例已不敷使用。

此次反私刑的「提爾法案」是由1955年在密西西比州遭到殘忍謀殺的14歲黑人青年提爾命名，該次謀殺案也成為後來60年代美國黑人民權運動風起雲湧的諸多導火線之一。《Vox》提到，本法案在國會歷經百年、200多次嘗試都未立法成功，是因為本法的政治象徵意涵非常重，授權聯邦檢察官調查私刑的權力。

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