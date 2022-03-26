影／美視障女高中生打籃球 全場靜音助聽聲辨位罰進
美國密西根州一名視障女高中生最近參加籃球賽，由於她罰球時看不到籃框位置，全場便止住聲息幫助她聽聲辨位罰進，當她進球時全場歡聲雷動，影片已在網路上瘋傳。
「紐約郵報」（New York Post）報導，密西根州西蘭東高中（Zeeland East High School）與西蘭西高中（Zeeland West High School）本週舉行籃球賽，期間西蘭東高中一名視障女學生罰球得分的影片，在網路上廣為流傳。
根據西蘭公立高中校方在推特張貼的影片，西蘭東高中的17歲學生霍格蘭（Jules Hoogland）為視障者，在籃框前幾英尺處準備罰球。
當時教學助理比特（Cheryl Beute）手持一根黃色桿子敲擊籃板底部，為霍格蘭指示籃框位置，擠滿體育館的2500名觀眾都止住聲息。
在幾次敲擊後，霍格蘭罰球命中，頓時整個體育館陷入瘋狂，所有人都為這名少女尖叫與歡呼。這段影片一開始是張貼在TikTok上，之後就在所有社群媒體流傳，目前是熱門短片。
霍格蘭所屬球隊有殘疾生和非殘疾生，她在家人、朋友及學校教職員的面前，投進了本球季最後一場比賽的最後一計罰球。
賽後，霍格蘭回憶說：「當時我真得很緊張，因為所有人都盯著我看。幸運的是，我無法看到他們正盯著我。」
霍格蘭表示：「當時我想說，是的，我投進了。這是當時我唯一能想到的事，我真得非常興奮。老實說，我真得以自己為榮。」
This video of a blind high schooler making a basket during this week's Zeeland East vs. West game is going viral. Read more: https://t.co/MINwCVOleV— FOX 17 (@FOX17) March 24, 2022
Video credit: Zeeland Public Schools pic.twitter.com/w3cSJXfLEu
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言