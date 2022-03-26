美國將陸、俄公司列入國安威脅清單 俄公司：毫無根據

美國聯邦通信委員會（FCC）周五（3月25日）將俄羅斯卡巴斯基實驗室（AO Kaspersky Lab）、中國電信（美洲）公司和中國移動（美國）公司列入「對美國國家安全構成威脅的通信設備和服務」清單。

美國聯邦通訊委員會主席羅森沃塞爾(Jessica Rosenworcel)在一份聲明中表示：「今天的行動是聯邦通信委員會正在努力的最新舉措，作為整個政府舉措的一部分，以加強美國的通信網絡，抵御國家安全威脅。」

據路透社報道，中國駐華盛頓大使館周五就此回應，FCC「濫用國家權力，在沒有事實依據的情況下再次惡意攻擊中國電信運營商。美方應立即停止對中國企業的無理打壓。中方將採取必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。」截至發稿，中國電信和中國移動尚沒有發表評論。

美方法律依據

根據2019年旨在保護美國通信網絡的一項法律，美國聯邦通信委員會於去年認定五家中國公司對美國國家安全構成威脅，它們分別是華為技術有限公司、中興通訊、海能達通信股份有限公司、杭州海康威視數字技術有限公司和大華股份。它們也是第一批被列入該名單的公司。

這項法律名為《2019年安全可信通信網絡法》（Secure and Trusted Communications Networks Act of 2019）。它要求FCC公布「對美國國家及民眾安全構成不可接受威脅」的電信設備和服務公司的名單。

被列入這份名單意味著FCC每年80億美元的萬能服務金（Universal Service Fund）的資金不得用於購買或維護這些公司的產品。該基金用於支持鄉村地區、低收入消費者以及學校、圖書館和醫院等設施的電信服務。

去年10月，美國聯邦通信委員撤銷了美國對中國電信（美洲）有限公司的授權，稱其「受到中國政府的利用、影響和控制」。聯邦通信委員會在決定將中國電信公司列入「國家安全威脅」名單時，引用了其先前拒絕或撤銷中國電信在美業務運營授權的決定。

上周，美國聯邦通信委員還宣布，開始撤銷中國聯通美洲公司和太平洋網絡公司及其全資子公司ComNet在美國提供電信服務的授權。

首個俄羅斯公司

卡巴斯基實驗室是第一個被FCC列入「國家安全威脅」名單的俄羅斯公司。美國聯邦通信委員會委員卡爾（Brendan Carr）解釋，更新清單「將有助於確保我們的網絡免受中國和俄羅斯國家支持的實體所構成的威脅，這些實體試圖從事間諜活動並以其他方式損害美國的利益。」

美國官員長期以來一直表示，運行卡巴斯基軟件可能會使美國網絡受到來自莫斯科的惡意活動的影響，並在2017年禁止卡巴斯基的旗艦殺毒產品進入聯邦網絡。總部設在莫斯科的卡巴斯基實驗室一直否認是俄羅斯政府的工具。

在宣布將卡巴斯基公司列入威脅清單時，美國聯邦通信委員會的公告沒有提及俄羅斯入侵烏克蘭，也沒有提到美國總統拜登最近警告俄羅斯可能會發動網絡攻擊，以回應美國對烏克蘭的支持和對俄羅斯的制裁。

卡巴斯基在一份聲明中回應，該公司對美國聯邦通信委員會的決定感到失望，認為它是「基於政治理由做出的」。該公司指出，此舉「毫無根據，是對地緣政治氣候的回應，而不是對卡巴斯基產品和服務完整性的全面評估」。

美國聯邦通訊委員會主席羅森沃塞爾周五還強調，該機構與美國國家安全機構密切合作，以更新名單，如有必要，將增加其他公司。

（路透社等）

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