世界最高自由落體設施出致命意外 美少年墜地慘死

美國NBC新聞26日報導，佛州奧蘭多（Orlando, FL）一處遊樂園24日晚間發生一名14歲男孩從自由落體遊樂設施上墜落地面慘死。

據報導，此事發生在奧蘭多「圖標樂園」（ICON Park）2021年12月才剛開放的「奧蘭多自由落體」（Orlando Free Fall）遊樂設施。據網站介紹，號稱世界最高獨立式自由落體設施的「奧蘭多自由落體」一次可載多達30名遊客到空中約131公尺處，接著以每小時約113公里的速度往地面衝。

根據《Florida Police Scanner》臉書粉絲團發布的案發過程影片，工作人員先跟遊客討論安全桿有無壓好，接著啟動遊樂設施，可見到遊樂設施一邊旋轉、一邊緩緩升向頂點，接著朝地面急速垂直落下，死者就在過程中疑似滑出座位後直接掉落地面，還發生「碰」的一聲巨響。

影片最後可見到死者整個人趴在欄杆旁，另有疑似目擊者大喊快叫救護車，還在遊樂設施上的民眾則連聲催促工作人員鬆開安全桿。

奧倫治郡警局（Orange County Sheriff's Department）隔天表示，員警在案發當日晚間11時過後不久接到報案電話，並證實死者是來自密蘇里州的桑普森（Tyre Sampson），當時正跟另一個家庭來佛州玩。桑普森被送到當地醫院，最後因傷重不治。

據報導，工作人員在事故發生後聚集起來，可聽見有人詢問，「你確定你檢查過他了？」，網友則指目擊者拍攝的照片顯示桑普森的安全桿似乎沒有完全壓下。擁有和經營「奧蘭多自由落體」的Slingshot Group of Companies行銷總監史汀（John Stine）在記者會表示，桑普森的安全桿有壓下，也指營運設施的工作人員「有牢記所有安全預防措施」。

全案正由奧倫治郡警局的刑警偵辦當中，「奧蘭多自由落體」設施目前已經關閉，「圖標樂園」則沒有答覆NBC新聞的請求置評。