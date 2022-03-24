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美國陷禁書風暴？ 圖書審查太嚴惹議

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
美國田納西州近期將經典圖書《鼠族》從學校下架，引發該國對書籍審查的激烈討論。（Photo by Giacomo on Flickr under C.C. License／Edited by 簡嘉佑）
美國田納西州近期將經典圖書《鼠族》從學校下架，引發該國對書籍審查的激烈討論。（Photo by Giacomo on Flickr under C.C. License／Edited by 簡嘉佑）

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】「這本書裡面有髒話，不准在學校出現！」美國田納西州近期以此理由將經典圖書《鼠族》從學校下架，引發當地書店老闆抗爭，並募款拷貝此書分享。但專家指出，兒少圖書審查制度恐易淪為左、右派的意識形態抗爭，呼籲讓社區與家長參與討論，對不同教育程度的兒童適合什麼書籍，取得共識。

禁《鼠族》惹風暴

紐約時報》報導，美國田納西州學校董事會近期投票決定，將描述納粹大屠殺的經典圖書《鼠族》，從國中、小的圖書館中下架，引發了當地書店老闆們發起抗爭行動，呼籲各界捐款，對書籍進行拷貝。書店老闆戴維斯說，「已收到了來自於以色列、英國與加拿大等世界各地的捐款。」

《鼠族》被審查下架的理由有兩個，第一、書中出現的髒話，如「該死的」（God Damn）；第二、以裸露、自戕的老鼠來形容他母親在大屠殺的處境。有漫畫家指出，諷刺的是，這本圖書本來就不是為了兒童所寫，但在與讀過這本書的年輕人交談後，不得不肯定此書籍對兒少確實有幫助。

衛報》報導，《鼠族》並非是美國書籍審查的個案，美國圖書館協會（ALA）表示，自去年9月到11月底，有超過330件書籍經審定後下架的案例，相較2020年全年度僅約150本書籍遭到禁止，狀況變得更加嚴峻，包括《使女的故事》、《V怪客》也被列於禁書名單上。

左右派的價值戰爭

言論自由組織執行長諾塞爾警告，「狀況肯定會變得更加糟糕」，並指出許多美國相關團體一直在追殺禁書，甚至還試圖透過立法程序來禁止更多的書籍。美國圖書館協會則表示，這些爭議主要圍繞在非裔族群、酷兒文化或變性人等主題的書籍上。

現在美國書籍的審議制度，已經成為自由派與保守派的價值戰爭，如左派指責《梅岡城的故事》或《頑童歷險記》等經典帶有種族主義。猶太新聞專欄記者菲爾德則指出左派的矛盾說，過去左派在口頭上以「自由主義」捍衛哈波．李與馬克．吐溫的創作，而今他們抱持著相同的理念，卻是要把這些書籍趕出教室。

干涉審查2派都有

而作家柯茲的回憶錄《在世界與我之間》是作者寫給自己兒子的一封信，圍繞著「以這副黑人軀體，我如何活得自由自在」等關乎社會正義的議題。但德克薩斯州於去年將此書趕出校園，表示要避免「學生因為種族或性別，而感受到任何內疚、痛苦的負面情緒困擾。」布魯斯學會對此表示，在美國，種族主義仍持續影響著現在的民眾，儼然已是「一個新的惡魔」。

諾塞爾表示，「確實看到愈來愈多左翼與右翼出於政治理念，干涉審查制度。」她說，社會應該有空間討論，家長也應該有發言權，討論該向不同教育程度的學童提供什麼樣的書籍。

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美國 圖書館 戰爭

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