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美國史上首位女性國務卿歐布萊特逝世

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國前國務卿歐布萊特（Madeleine Albright）。 美聯社資料照片
美國前國務卿歐布萊特（Madeleine Albright）。 美聯社資料照片

美國史上首位女性國務卿歐布萊特（Madeleine Albright）逝世，享壽84歲；歐布萊特為前總統柯林頓（Bill Clinton）政府要角，曾任聯合國大使，並成為美國首位女性國務卿。

歐布萊特在捷克出生，為逃離納粹侵略與共產黨壓迫舉家遷至美國，她在1993年出任美國駐聯合國大使，1997年成為國務卿；紐約時報報導，歐布萊特是在成為國務卿之後才知道自己是猶太人，部分家人在大屠殺中身亡。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，歐布萊特提倡北約擴張，敦促盟國介入巴爾幹半島阻止種族滅絕與種族清洗，推動降低核武擴張，以及在全球宣揚民主與人權。

歐布萊特上個月還在紐約時報投書，稱俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）若進犯烏克蘭將犯下歷史性錯誤，警告俄羅斯會為此付出慘重代價。

歐布萊特當時說，「入侵烏克蘭不但無助打造偉大的俄羅斯，反而會確保普亭聲名狼藉，讓他的國家在面對更強大、更團結的西方聯盟時，在外交上被孤立、經濟上癱瘓、戰略上變得脆弱。」

歐布萊特外交生涯的最大爭議是盧安達大屠殺事件，盧安達1994年發生種族滅絕事件，身為聯合國大使的她秉持不干預的立場，反對國際採取行動，最終造成近百萬人喪生；柯林頓多年後為不作為道歉，歐布萊特也曾表示這是她最大的遺憾。

歐布萊特家族23日宣布，歐布萊特死於癌症。

美國 紐約時報 俄羅斯

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