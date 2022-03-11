油價惹的禍！美警揭有賊用電鑽鑽油缸偷汽油 網憂有火花或爆炸

油價上漲連帶偷油方式都改變了？美國華盛頓州警方日前在fb發文提醒，當地汽油價格去到歷史高位後，留意到不法之徒改變過往用橡膠虹吸管吸油的偷油方式，竟大膽用電鑽在別人油缸上開孔偷油，方法非常危險，呼籲市民留意自己油缸有沒有被人開孔。事件引起網民關注，認為警方的呼籲就像在教人用新方法偷油，但不少人擔心賊人鑽孔時萬一產生火花，可能會引發爆炸。

美國傳媒報導，當地汽油價格去到歷史高位，不少市民在加油站要捱貴油，華盛頓州埃弗里特（Everett）警方日前在fb發帖呼籲，引起網民關注。警方表示，過去偷油賊會偷偷開蓋用虹吸管吸走別人汽油，但最近竟大膽用電鑽在別人油缸上開孔偷油。警方上傳圖片所見，有汽車的油缸被人用電鑽開了個洞，上方配了一張電鑽照片。

警方提醒考慮到汽油價格上漲及修理油缸的費用，建議市民將汽車停在車庫或者光線充足的地方，防止偷油賊接近，萬一油缸破損繼續開車，後果可大可小，呼籲如發現油缸被破壞，市民要馬上報警。

網民認為帖文就像在介紹如何偷油更方便，建議快刪除帖文別讓市民學會偷油，「看新聞學生活小竅門」，有人揶揄警方的建議離地，並非所有人都有能力負擔起車庫或者好的泊車地點，「放心吧，我油缸空了」，又關注當地偷催化轉換器（Catalytic converter）的問題更嚴重，而且塗有貴金屬更值錢。

不過，許多人質疑賊人用電鑽偷油是玩命行為，「當鑽頭產生火花時會發生什麼」，偷油中途可能會發生爆炸，「他們在金屬缸上用電鑽開孔，如果油缸內沒那麼多油，鑽孔位置又剛好高於汽油容量水平，只需要鑽孔時產生一點火花，就可能引起爆炸」。但也有人指許多油缸不是金屬製，而且參考照片，賊人刻意在油缸底鑽孔，應該考慮過危險性，亦有留言質疑鑽孔的人是否真的想偷油，因為這分分鐘比過往膠虹吸管偷油更慢且更吵，還要事前準備更多工具。

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文章授權轉載自《香港01》