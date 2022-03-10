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川普有驚無險！專機半路故障緊急降落 借飛機返家

聯合報 / 編譯徐榆涵／即時報導
美國前總統川普。美聯社
美國前總統川普。美聯社

美國前總統川普5日出席在紐奧良舉行的共和黨全國委員會（RNC）餐會，結束搭乘專機準備返回佛州海湖莊園的途中，飛機引擎突然故障，只好緊急掉頭降落紐奧良機場。

美國政治新聞網站Politico 9日報導，消息人士指出，川普5日晚間結束共和黨全國委員會餐會後搭上專機，但就在飛行約20至30分鐘後，其中一個引擎突然發生故障，機長決定掉頭飛往紐奧良機場。

根據聽取錄音簡報的消息人士稱，機長與空中交通管制塔台之間的通訊音檔顯示，當時專機降落屬於緊急情況，但另名消息人士予以否認。

據了解，專機一落地後，共和黨全國委員會馬上聯繫一名捐款者，並替川普找到另一架飛機。川普最終於6日凌晨3時抵達佛州。

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