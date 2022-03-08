好萊塢淫魔製片人獄中偷渡牛奶軟糖 違規行為被獄警逮個正著

曾在好萊塢呼風喚雨的「淫魔」製片人溫斯坦（Harvey Weinstein）因性侵罪行入獄。去年11月他在獄中與律師伯克利（Shawn Burkley）會談後，被搜出伯克利「偷渡」了1包糖果給他。

洛杉磯獄警當場沒收了好時（Hershey's）出品的巧克力牛奶軟糖（Milk Duds），並警告未來律師來訪時都會搜查活頁夾和筆記本電腦包。

溫斯坦告訴獄警他去年7月從紐約引渡到洛杉磯時，隨身攜帶了巧克力牛奶軟糖。但獄警表示，溫斯坦抵達洛杉磯監獄醫療機構搜查他全身時，沒有發現任何東西，認為律師在探訪期間偷帶巧克力牛奶軟糖給他。

溫斯坦在聲明中向這一事件致歉：「這是個無心之過，不會再犯了。我一直是模範囚犯，遵守規章制度，我深表歉意。」

溫斯坦的首席律師也公開道歉聲明：「我們已獲悉此事，並感到十分抱歉。以前從沒發生過，未來也不會發生。溫斯坦一直是模範囚犯，。」

溫斯坦目前關押在洛杉磯醫療單位懲教中心，等待11項強姦和性侵犯指控的審判。他在2020年於紐約被判處23年徒刑，預計未來幾個月內將對上訴做出裁決。

溫斯坦在準備審判時有權會面律師。但獄警指出，如果未來發現更多違禁品，律師可能得在特別空間會見溫斯坦。