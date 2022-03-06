快訊

傳烏克蘭談判成員叛國遭槍殺 官方回應

爭鮮「鮭魚生魚片」即起停賣 網哀嚎：請普亭還我鮭魚

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美對陸懲罰關稅法定檢討時間將至 拜登政府無意解除

經濟日報 / 編譯陳家齊／綜合外電
川普對北京施加的懲罰性關稅正面臨法定檢討時間，不過拜登政府目前看來無意解除。 路透
川普對北京施加的懲罰性關稅正面臨法定檢討時間，不過拜登政府目前看來無意解除。 路透

川普政府時期對逾3,000億美元中國大陸進口商品課徵的懲罰性關稅，已陸續面臨法定需要檢討的時間，避免這些關稅失效。儘管當前通膨飆漲，這些會讓產品更貴的關稅仍可能遭到進一步檢討。拜登政府至今沒有多大意願取消這些關稅，因為北京當局並未徹底履行其承諾的採購美國商品計畫，雙方關係也在惡化而非改善。

彭博資訊報導，川普政府當初引用美國貿易法的「301條款」對中國大陸商品課徵懲罰性關稅，法律上這些關稅如果在四年後沒有獲得檢討，認為需要繼續實施，就會自動失效，川普的第一批關稅在2018年3到4月間實施，因此已到了必須檢討的法定時間。報導中說，法律規定檢討過程需在60天內完成，因此第一批懲罰關稅的檢討報告，必須在7月6日之前提出。

川普政府與北京當局曾在2020年年初達成所謂的「第一階段貿易協議」，北京承諾加大採購美國商品，換取美方逐步撤銷關稅。但在北京沒有遵守協議採購美國商品的情況下，彭博資訊報導，拜登政府傾向不撤關稅，使這些對中國大陸的懲罰性關稅可能變成永久性的措施。

儘管美國面臨破7%的通膨率，在俄國入侵烏克蘭、北京卻還幫俄國撐腰的情況下，加上北京當局對拜登政府的威脅態勢升高，針對華府與盟友進行「戰狼」式威脅外交，拜登政府實在找不到政治上可以說得過去的藉口，幫北京承受的關稅解套。

北京 美國 拜登

延伸閱讀

波蘭若提供烏克蘭米格-29戰機 美可望拿美製戰機作補償

美國國會暴亂調查：11親信曾告知「選舉沒舞弊」 川普不理

共和黨2女議員在拜登演說時鬧場叫囂 兩黨同聲譴責

美國情咨文5大重點 民主獨裁不再模糊、疫情不再控制生活

相關新聞

美對陸懲罰關稅法定檢討時間將至 拜登政府無意解除

川普政府時期對逾3,000億美元中國大陸進口商品課徵的懲罰性關稅，已陸續面臨法定需要檢討的時間，避免這些關稅失效。儘管當...

波士頓馬拉松賽爆炸案凶手 死刑定讞

美國聯邦最高法院四日以六票對三票表決判決，二○一三年波士頓馬拉松賽爆炸案凶手查納耶夫維持死刑判決。當年這起爆炸案造成三名...

美國國會暴亂調查：11親信曾告知「選舉沒舞弊」 川普不理

華盛頓郵報報導，根據眾院調查1月6日美國國會暴亂事件特別委員會律師團2日晚間提交的最新一份案情摘要，前美國總統川普從不同管道多次獲得告知2020年選舉已經落敗，卻執意繼續散布選舉陰謀論...

紀錄片拍到證據？川普顧問史東參與推翻2020美國總統選舉

華盛頓郵報4日報導，與川普私交甚篤的前任選舉顧問史東(Roger Stone)，接受丹麥製作團隊拍攝紀錄片邀請，讓攝影團...

美大法官提名／共和黨批傑克森「激進涉黑」 白宮找保守派背書

華府特區聯邦巡迴上訴法院法官凱坦吉‧傑克森(Ketanji Brown Jackson)獲美國總統拜登提名出任最高法院大法官...

多倫多僑商界發表聲明 力挺台灣加入CPTPP

多倫多台灣商會及多倫多華商經貿聯誼會今天發表聯合聲明，力挺台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），呼籲加拿大政府...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。