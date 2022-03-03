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結婚生子都是騙…政府高官詐領帶薪產假 同事抓包「假孕肚」

聯合新聞網 / 綜合報導
政府高官假結婚生子都是騙，詐領帶薪產假。圖／取自nypost
政府高官假結婚生子都是騙，詐領帶薪產假。圖／取自nypost

美國43歲喬治亞州政府高級官員佛森（Robin Folsom）日前為了申請帶薪產假，竟2度假裝懷孕，但當一名同事發現她戴假肚子時，她設下的騙局不攻自破。

喬治亞州監察長辦公室二月中宣布，佛森還捏造了孩子的「假父親」，向主管發送電子郵件，稱醫生要她2021年5月分娩後臥床休息數週。在佛森假懷孕期間，同事目睹她的假孕肚從身體「脫落」，即使她「產後」發送新生兒照片給同事看，同事也覺得孩子膚色「明顯跟她不同」。

起訴書稱，佛森孩子的父親Bran Otmembebwe是虛構人物，但佛森在去年接受調查時，辯稱對方確實存在。

佛森曾表示她曾在2020年7月生過一次孩子，並於2021年8月再次懷孕。但州監察長辦公室沒有找到佛森分娩的官方記錄，她也沒有懷孕或分娩的保險記錄。她甚至還舉辦了2場假婚禮，邀請朋友參加。

州政府去年10月介入調查後，佛森辭去了喬治亞州職業康復機構（GVRA）對外事務主管的職位。

州檢察長卡爾（Chris Carr）宣布，佛森被控3項虛假陳述和1項身份欺詐罪。卡爾在一份聲明中表示：「我們不能容忍公務人員的詐欺行為，並將與喬治亞州獨立監察長合作，調查並制止這種欺騙行為。我們將站出來保護納稅人的錢。」

懷孕 詐欺

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