拜登期中選舉推經濟 共和黨強調國防

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導
美國總統拜登接下來的關注目標為何？國情咨文演講顯示是國內經濟。(photo from Wikimedia)
美國總統拜登接下來的關注目標為何？國情咨文演講顯示是國內經濟。(photo from Wikimedia)

【台灣醒報記者宋秉謙綜合報導】美國總統拜登主要關注什麼？拜登1日發佈國情咨文演說，將重點轉向拯救國內經濟。外媒分析，這是拜登想把對外精力稍微挪回國內，準備替年底重要的期中選舉（眾議院）預熱，想挽回自己當前下降的支持率。但針對預算使用，共和黨顯然有不同看法，主席麥克奈爾呼籲拜登下一期得增加國防預算，用以對抗中、俄。

拜登4點救經濟

近期國際都把焦點放在烏俄戰爭，但根據《路透社》報導，總統拜登似乎有轉移注意力的想法，他在1日發表的國情咨文演說提到，將提出專注拯救美國經濟的4點計畫，白宮成員提到，主要目的是降低美國家庭的成本開銷。

拜登的動作被分析是為期中選舉佈局，由於他此前外交處理糟糕、支持度暴跌，今年11月將迎來關鍵的期中選舉（眾議院大選），過去期中選舉普遍以總統所在政黨大敗，目前按照拜登大扣分的聲浪看來，民主黨高機率也會丟掉領導權，故拜登此舉救經濟很可能是想重振支持度。

拜登的計畫多針對住房、教育的改革，提高最低薪資、提高教育補助金與家庭帶薪病假，還有促進就業，這也被認為是向同黨參議員曼欽所言低頭，此前拜登積極推動的「重塑美好未來法案」會消耗太多社會支出，慘遭同黨的中間派悍將、參議員曼欽痛斥「負擔不起」，而本次談話內容主軸還是救經濟，但開始實際考慮到支出。

在野：該增國防支出

不過，在野的共和黨仍舊不滿意，另一則路透社報導指出，參議院共和黨領袖麥克奈爾認為，拜登的下一期預算無條件得包含國防支出增加，最少要多5%，他提到，不只是因應近期俄羅斯入侵烏克蘭的近期考量，長遠來看，俄與中的現代化軍事發展已經超前美國。

而《美國國家廣播公司》報導，軍委會的共和黨參議員蘇利文看法也認同領袖，他先是稱讚不出兵烏克蘭的動作，提到與俄國打交道關鍵是「互相比拼肌肉」，像是俄增加投在北極的軍事能力，美國在核動力潛艇就輸了一大截，更該因此跟上軍備競賽。

蘇利文以本次歐陸戰爭為例，美國該考慮的是參與的北約盟國，應該提供防禦性武器支援，意即國防預算與軍事武器發展是必須的。

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