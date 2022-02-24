美中關係回溫？ 司法部叫停川普時代調查中國間諜計畫

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國司法部助理部長歐森（Matthew Olsen） 。 路透社
美國司法部助理部長歐森（Matthew Olsen） 。 路透社

美國司法部23日宣布叫停為期3年的「中國行動計畫」（China Initiative），這是在前政府川普時代發動，以對抗國安威脅為由，大規模調查在美中國大陸間諜竊取智慧財產權。

中國行動計畫在川普任內實施，除了打擊間諜外，也助長了美國國內反亞裔的偏見和歧視；美國總統拜登接手並未立刻停止，而是檢討政策。

司法部負責國安的助理部長歐森（Matthew Olsen）23日表示，檢討後發現，這項計畫不僅助長對亞裔美國人的歧視，也不利美國吸引專業人才投入對新興科技研究。

歐森表示，司法部仍會持續打擊竊取智慧財產權的行為，但只針對中國大陸，也太畫地自限；美國看到中國大陸、俄羅斯、伊朗和北韓等國採取越發激進和惡意的行動，新戰略是端賴威脅何在。

路透報導，透過中國行動計畫，司法部已經起訴至少20名研究者，有些人被定罪，也有案件遭駁回；歐森表示，司法部將繼續執行目前手上的起訴案件。

拜登政府叫停針對性極強的中國行動計畫，是否在對北京釋放善意猶未可知，華裔的聯邦眾議員劉雲平（Ted Lieu）表示，樂見司法部改變作法，不再專注於與間諜行動毫無關係的事情上，對亞裔及亞裔美國人都是好事。

美國 司法 亞裔

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