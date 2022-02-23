好巨！227公斤胖熊愛闖民宅偷吃 警接獲逾100次報案

美國加州太浩湖（Lake Tahoe）附近一隻重達227公斤的大黑熊喜歡沿街亂晃並擅闖民宅覓食，有「坦克型浩克」（Hank the Tank）稱號，由於經常造成居民困擾，這隻大黑熊恐將面臨安樂死的命運。

CNN報導，根據加州魚類和野生動物部門（CDFW）17日發表的文章，在過去七個月裡，這隻大黑熊破壞了33間房屋，並強行進入了至少28戶人家中。

CDFW指出，目前還沒有傳出有熊攻擊人類或寵物的事件，但南太浩湖警方已接獲100多份與黑熊有關的報案。

CDFW發言人蒂拉（Peter Tira）說，自去年春天起，他們就持續在追蹤與這隻熊有關的事件，主要發生在去年夏季和秋季，當時熊處於過度進食狀態，為了冬眠做準備。

根據CDFW的說法，這隻熊已經不畏懼人類，知道人類與獲取食物有關聯，牠龐大的身軀能幫助牠闖入民宅，直接穿過前門和車庫門。

目前有幾種方式能保障社區和熊的安全，包括搬遷、將熊安置在機構中或安樂死，但CDFW表示，搬遷可能會對動物心理健康造成影響，當地的保護熊團體則不支持安樂死。

報導指，CDFW如果能成功捕獲這隻熊，會評估將其轉移到州外機構的可能，不過截至18日，還沒有人能掌握熊的行蹤，最後一次目擊是在幾天前，當時有人看到牠走在一條街道上。

CDFW也建議該區居民保持警戒，並謹慎保存和料理食物，因為熊會被食物氣味吸引。