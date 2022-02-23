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普亭出手挺烏東分離分子 川普讚「天才」、「精明」

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯總統普亭與美國前總統川普，攝於2019年。美聯社
俄羅斯總統普亭與美國前總統川普，攝於2019年。美聯社

俄羅斯總統普亭承認烏克蘭東部分離分子建立的2個「獨立國家」，引來世界聲討和制裁，但美國前總統川普在電台專訪讚普亭一連串舉動「天才」（Genius）、「相當精明」（Pretty Savvy）。

據俄羅斯官媒RT與國會山莊報的轉述，川普22日告訴廣播電台主持人賽克斯頓（Buck Sexton），「我昨天進屋，有一個電視螢幕，我說，『這是天才』，普亭宣布烏克蘭的一大片土地－烏克蘭喔，普亭宣布那地方獨立了。喔，這下好了」。

在任期間經常讚揚普亭跟尋求建立密切關係的川普接著說道，「我說，『這多聰明啊？』，他就要過去成為一名維和人士，這是最強的和平力量…我們能把這用在我們的南方邊境，這是我看過最強的和平力量，陸軍坦克比我看過的還要更多，他們會維持和平的，好嘛」，接著稱「這是一個非常精明的傢伙…我很了解他，非常、非常清楚」。

川普在專訪重申2020年總統大選被偷的論調，又稱自己要是成功連任的話，普亭就永遠不會嘗試發動烏東事變，「但這是個傢伙說，你知道的，『我要宣布烏克蘭的一大片土地獨立了』，他用了『獨立』這詞喔，『我們要出來了，我們要進去了，我們要協助維持和平』，你得說，這相當精明」。

川普還抨擊拜登「沒有回應」，「他們對這沒有一個回應，不，這很可悲」。

普亭 川普 烏克蘭
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