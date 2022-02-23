金融制裁不痛不癢？ 美國擬用癱瘓華為狠招對付俄羅斯

消息人士透露，如果俄羅斯進一步入侵烏克蘭，拜登政府可能會加強制裁措施，讓俄羅斯無法取得美國和其他外國製的高科技和低科技產品，包括從消費者電子產品、電腦、半導體到飛機零件等。

路透引述消息人士報導，美國總統拜登若要限制對俄羅斯取得科技產品，方式是擴大企業需取得美國許可才能出貨的貨物清單，而拜登政府接著將拒絕核發這些許可。

這些措施是美國準備痛擊俄羅斯經濟，所規劃的初步管制懲罰配套措施一環， 內容瞄準從雷射、電信設備到海事用品等各種貨物。

拜登22日宣布的對俄制裁措施大多針對主權債、投資等金融層面，並未包含上述管制出口等措施。不過，一位高層官員表示：「如果普亭進一步行動，我們將進一步升級，同時動用金融制裁與出口管制，而出口管制是我們還沒公布的」。

這名官員說：「出口管制是很有力的，因為我們說的是俄羅斯要讓經濟多元化所需要的關鍵科技進口品。」他說，如果俄羅斯進一步入侵，美國和世界上許多國家「充分準備好實施這些出口管制措施」。路透說，這套制裁方案上周末還在調整中，內容也可能變化。

白宮與美國商務部並未對此回應。

白宮國安委員會國際經濟關係與競爭力資深主任哈洛（Peter Harrell）上月演講時表示，出口管制措施的目標是降低俄羅斯包括高科技產業等幾個關鍵產業的工業生產能力。

到目前為止，包含在出口管制方案中最全面的措施，將借鑑美國前總統川普對中國大陸電信巨擘華為公司所實施的限制，這會讓外國直接產品規定（FDPR）實施範圍急遽擴大，要求利用美國工具在海外生產科技產品的企業，在把產品出口到俄羅斯前，必須獲得美國許可。

屆時，美國供應商必須為特定輸俄產品取得許可，例如民航機零件。不過，歐洲是否會跟進實施類似措施仍有待觀察。日本22日已表明準備好跟進美國和其他G7國家制裁俄羅斯。

根據調整中擬議的出口管制方案，相關許可申請將面臨嚴格的「推定拒絕」審查標準，代表只有極少數案件能夠獲准。

此外，被列入與俄羅斯軍方有關係的「軍事端用戶」俄羅斯企業，將被納入貿易黑名單這也會擴大企業出貨需取得許可的產品範圍。

根據美國商務部的資料，美國2020年對俄出口額不到50億美元，而且已經面臨許多限制。但如果動用FDPR規定，將大幅擴大限制措施的影響力。