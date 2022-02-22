特朗普社交平台Truth Social上線

(德國之聲中文網）美國前總統特朗普自創互聯網平台在社交媒體上捲土重來。名為「Truth Social」（一譯「真實社群」）的應用程序已可在美國下載。不過，該應用尚不能展示完全功能，運營商稱，按計劃在3月底前完成。

這位美國前總統將Truth Social視為重新獲得更多受眾的手段。2021年1月襲擊國會大廈事件發生後，Twitter、Facebook和YouTube等全球最大社交網絡取消了特朗普的賬號，原因是，他同情攻擊者。

用戶得耐心排隊

據供應商稱，此一新社交平台引起廣泛興趣。鑑於需求量大，不少有意註冊帳戶的用戶最初只能列入等候名單。到目前為止，像Truth Social這樣的替代性社交平台，包括Gettr、Parler和Rumble在內，從無大量追隨者。

相關供應商自詡為言論自由的倡導者，以吸引那些受到互聯網巨擘對仇恨言論和假信息日益嚴厲打擊影響的用戶。

籌資10億

Truth Social的背後是特朗普媒體與技術集團 (TMTG)。該集團由前國會議員德文‧努內斯 (Devin Nunes) 領導。去年12月，集團從私人投資者那裡籌集到約10億美元。TMTG計劃假手空殼公司（DWAC）做並購交易上市。

下屆美國總統選舉2024年舉行。79歲的現任總統拜登已表示，若身體健康，他將和現任副總統哈裡斯攜手競選連任。觀察人士預料，特朗普也將再度代表共和黨出馬競選。不過，這位前總統本人尚未就是否參選公開表態。

（德新社，路透社）

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