台灣爭取參與美印太經濟架構 白宮未鬆口

拜登政府將宣布印太經濟架構，台灣多次表達參與意願，白宮副發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）17日接受媒體提問並未給出肯定答覆，她說，美國正與印太夥伴、美國國會和其他相關各方商議此事，以共同促進區域的貿易與投資。

尚皮耶表示，印太經濟架構針對促進貿易、數位經濟與科技規範、供應鏈韌性、脫碳與潔淨能源、基礎建設、勞動標準等領域，設定大家的共同目標，美國致力於，在促進美國高薪就業、高勞動標準、供應鏈韌性，以及印太夥伴的共同利益下，強化區域的貿易投資。

華爾街日報日前報導，美國即將推出的印太經濟架構，著重在與盟友合作制定新興領域的貿易規範以制衡中國大陸，不會讓美國重返跨太平洋夥伴協定（TPP，現為跨太平洋夥伴全面進步協定，CPTPP），也不會進一步開放美國國內市場，已經引發印太盟友關切。

尚皮耶說，目前正在商議，未來將公布具體細節。

中華民國駐美代表蕭美琴16日在雙橡園受訪時表示，台灣多次表達參與印太經濟架構的意願，以台灣在全球供應鏈扮演的角色和台灣的經濟實力、對全球科技的貢獻，應該都是各國要爭取的對象。