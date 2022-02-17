違反自由貿易精神 中國打外扶本土

中國打壓外企太過分！美國貿易代表處近期公佈的年度報告顯示，中國無視WTO的自由貿易精神，以補貼與監管的模式，明目張膽打壓外企的競爭力，用來扶植本土企業，而廉價的鋼、鋁等產品充斥全球市場競價，美國分析師也提到，歐美多國都對漸漲的貿易逆差感到擔憂，成立多邊經貿小組或起草法規以應對。

「中國式」自由貿易

此前吵得沸沸揚揚的美中貿易議題還沒完，根據《半島電視台》報導，美國貿易代表處（USTR）日前發佈年度報告指出，中國並未兌現堅守WTO自由貿易精神的承諾，主管戴琪指控說，中國當局做法是對全球勞資方的一大傷害。

她表示，中國以補貼、監管的手段，打壓外企競爭力的思維昭然若揭，配合政策，該國的廉價鋼鋁、或其他產品都流動於世界市場，握有強大的出口優勢，相對的，外企想打入中國市場最大優勢是技術智慧財產，卻被官方主導的非自由市場模式壓榨價值，最終，外企要不被迫繳出珍貴的技術優勢，要不只能拱手讓出市場。

這導致近年來歐美多國對中國的貿易都呈現逆差，各國主掌貿易的代表處皆感到憂慮，前年美國前總統川普算是「開第一槍」，打算對價值3600億美元的中國輸美商品徵稅，也就是美中貿易戰。但按照兩國在前年1月達成的第一階段協議，中國至今僅購買了當初承諾的57%的美國出口產品，可見效果不彰。

起草法規來應戰？

另據《英國廣播公司》報導，對於中國的作法，USTR報告中僅表示得通過WTO向中國當局施壓，但未提供具體細節，報告原文提到「需要找出新的解決辦法，某種獨立於WTO外的方式」，顯見對於找人施壓的方案根本不看好。

分析師鮑恩建議，當前美國、歐盟與日本都積極推動多邊經貿小組，還能做的是考慮立法，以其人之道還其人之身，給予國有企業、特定產業補貼，要戰略性使用國內貿易工具，替本國企業與勞工建立公平的競爭環境。

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