回歸預告 川普：你們最愛的總統要回來了

紐約郵報報導，美國前總統川普正為重返社交媒體做準備，17日在備受期待的新平台TRUTH Social測試版張貼第一則訊息，被長子小唐納隨即截圖轉發至推特（Twitter），成為熱門話題。

川普首則訊息寫道：「準備好了！你們最愛的總統很快就會見到你們。」

仔細觀察川普在TRUTH Social測試版首則訊息，頁面排版和風格與推特相似，只是官方認證帳戶標示選用紅色勾勾，不同於推特選用藍色勾勾。川普帳戶選用的大頭貼照片和他先前的推特帳戶一樣。小唐納轉發這則訊息截圖後，他的推文目前已有超過1萬人轉發，及超過5萬人按讚。

川普先前因屢次發表爭議言論遭社交媒體巨擘臉書（Facebook）和推特封鎖。他另外創建TRUTH Social目標取代推特，承諾鼓勵「公開、自由且真誠的全球對話，不會歧視政治意識型態」。

科技巨擘蘋果（Apple）應用程式商店App Store名單顯示，TRUTH Social預料最快將於21日總統日這天正式上架。

Time for some Truth!!! pic.twitter.com/jvyteDb5gW — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) February 15, 2022