聽新聞
test
0:00 / 0:00
回歸預告 川普：你們最愛的總統要回來了
紐約郵報報導，美國前總統川普正為重返社交媒體做準備，17日在備受期待的新平台TRUTH Social測試版張貼第一則訊息，被長子小唐納隨即截圖轉發至推特（Twitter），成為熱門話題。
川普首則訊息寫道：「準備好了！你們最愛的總統很快就會見到你們。」
仔細觀察川普在TRUTH Social測試版首則訊息，頁面排版和風格與推特相似，只是官方認證帳戶標示選用紅色勾勾，不同於推特選用藍色勾勾。川普帳戶選用的大頭貼照片和他先前的推特帳戶一樣。小唐納轉發這則訊息截圖後，他的推文目前已有超過1萬人轉發，及超過5萬人按讚。
川普先前因屢次發表爭議言論遭社交媒體巨擘臉書（Facebook）和推特封鎖。他另外創建TRUTH Social目標取代推特，承諾鼓勵「公開、自由且真誠的全球對話，不會歧視政治意識型態」。
科技巨擘蘋果（Apple）應用程式商店App Store名單顯示，TRUTH Social預料最快將於21日總統日這天正式上架。
Time for some Truth!!! pic.twitter.com/jvyteDb5gW— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) February 15, 2022
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言