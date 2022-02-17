過度偏重種族平等 舊金山三教委遭選民壓倒性多數罷免

美國加州舊金山市15日舉行特別選舉，其中又以教育委員罷免案最受關注。媒體指出，舊金山教委會在新冠疫情期間力推更改學校名稱與其他進步政策改革，卻令公立學校沒有正常上課長達17個月，引發家長極大反彈。根據初步計票結果，選民以壓倒性多數贊成罷免三位被鎖定的教委。

這是舊金山市近40年來的第一場罷免選舉，據選務機關發布計票結果，至太平洋時間當日晚上10時37分，教委會主席盧佩思（Gabriela López）、副主席莫力加（Faauuga Moliga）與教委高勵思（Alison Collins）的贊成罷免票比率分別為75%、72%和79%。

Axios與紐時報導，舊金山教委罷免案主要由亞裔家長推動。他們對學校遲遲未能恢復開放感到不滿，痛批教委們當時竟然把時間精力花在討論修改44所公立學校的校名。理由是命名對象跟種族歧視、性別歧視與其他不公現象有關。據悉，當時他們並計畫拿掉華盛頓、林肯、傑佛遜等前總統及現任加州聯邦參議員范士丹等人的名字。

同時，舊金山教委會還曾企圖修改當地名校「洛威爾高中」（Lowell High School）的新生錄取辦法，將主要基於在校成績與入學考試結果擇優錄取改成抽籤制，以改變校內學生以亞裔與白人佔壓倒性多數的現象，激怒市內大量華裔居民與其他亞裔社群成員。

此外，高勵思2016年一條針對亞裔的推文也被挖出來，稱自己意在對抗亞裔社群的反非裔現象，並形容亞裔利用「白人至上主義者」的思維融入社會和獲得成功，讓爭議進一步失控。

有報導指出，此次教委罷免投票結果證明了亞裔身為關鍵投票集團（Voting bloc）的力量。舊金市長布里德（London Breed）讚揚「孜孜不倦地組織和倡導」的家長，並將指派替代的教委。