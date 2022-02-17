美亞太助卿：支持台灣自我防衛 深化與民主台灣的關係

美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）美東時間16日晚間表示，烏克蘭危機之於美國印太戰略關係重大，美國支持非脅迫和侵略的區域願景；至於台灣，他說，美國會依據台灣關係法支持台灣維持可恃的自我防衛能力，美國也會維持能力，抵抗任何訴諸武力或高壓手段危及台灣人民安全、社會或經濟制度的行動。

康達在國務院舉行的印太戰略電話簡報會中，被問到美國是否會出兵捍衛台灣，他說，不回應假設性提問。

康達表示，美國基於台灣關係法、美中三聯合公報與六項保證的「一個中國政策」沒有改變，美國對台灣的支持堅若磐石，這有助維護台海及區域的和平穩定。

康達說，美國會持續與盟友一道促進共享的繁榮、安全與價值，也會持續深化與「民主台灣」的關係。

康達表示，正如「台灣關係法」所說，美國將持續協助台灣維持可恃的自我防衛能力；美國也將維持能力，以抵抗任何訴諸武力或使用其他高壓手段，而危及台灣人民安全、社會或經濟制度的行動。

被問到烏克蘭危機對美國印太戰略的影響，康達表示，關係重大，當美國面臨烏克蘭危機，以及看到俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）和中國大陸國家主席習近平近日的聯合聲明，無法無視他們對美國印太願景和全球造成的挑戰。

康達表示，美國自信印太願景會贏得多數支持，美國的願景是基於解決問題與創新，並非脅迫和侵略；美國的願景是強調自由開放，而非建構影響力範圍；美國的願景是基於捍衛主權、領土完整及和平解決爭議的基本原則。

康達說，這都與普亭的作法形成鮮明對比。

此外，對於美國即將公布的印太經濟架構，康達表示，美國與共享自由開放、免受脅迫、能自由追求經濟和安全利益等區域願景的盟友討論架構內涵，目前沒打算讓中國大陸參與印太經濟架構。

白宮11日公布印太戰略，揭櫫自由開放的印太願景，深化包括台灣在內的區域盟友關係，促進區域安全，強化整合嚇阻能力，並維持台海和平穩定；印太戰略提到，美國的目標不在改變中國大陸，會尋求管控與中國大陸負責任的競爭，在氣候變遷與非核擴散領域，追求與盟友和中方的合作。

印太戰略臚列5項目標，包含推動自由開放的印太地區、在區域內外建立聯繫、推動區域繁榮、強化印太安全，及建立區域抵抗氣候變遷、新冠肺炎等跨國威脅的能力。

白宮日前公布印太戰略，下一步將公布印太經濟架構。