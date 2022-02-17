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親生父母綁架4歲女童！警方調查2年在「樓梯密室」尋獲

聯合報 / 編譯張君堯／即時報導
美國女童佩斯利約2年半前失蹤，警方近日卻在紐約州一所房子的樓梯下的密室裡發現她，而兇手竟然是當時失去監護權的親身父母。截自推特
美國女童佩斯利約2年半前失蹤，警方近日卻在紐約州一所房子的樓梯下的密室裡發現她，而兇手竟然是當時失去監護權的親身父母。截自推特

美國女童佩斯利（Paislee Shultis）約2年半前失蹤，警方近日卻在紐約州一所房子的樓梯下的密室裡發現她，而兇手竟然是當時失去監護權的親生父母。

「衛報」報導，現年6歲的佩斯利的親身父母小柯克（Kirk Shultis Jr.）和金柏莉（Kimberly Cooper）2019年7月出於未知原因而喪失對2名女兒的監護權，當時法院將佩斯利安置到寄養家庭，沒想到隨後她和母親金柏莉就這樣失蹤。

警察局長西納格拉（Joseph Sinagra）透露當時大女兒已經先被官員接走，因此佩斯利的父母才會急著將她帶走，當初警方也認定是小柯克和金柏莉的嫌疑最大，但過去2年都沒有任何進展。14日警方收到有關女童下落的情報並獲得搜查令，他們隨後前往佩斯利祖父柯克（Kirk Shultis）的家，他們在那裡搜索約一個小時候，驚訝地找到藏在密室裡的佩斯利。

據悉，這間密室位於通往地下室的封閉樓梯下方、相當狹小。當時警方注意到牆縫中卡著的毛毯，將牆面搬開後意外發現佩斯利和母親金伯莉躲在裡面。西納格拉表示過去2年每當警方前往調查時，佩斯利應該就會被這樣帶至密室躲藏。

佩斯利後來被帶到警局總部，醫護人員進行檢查後認為她身體狀況良好，目前已經將她交給法定監護人與姊姊團聚。據悉，佩斯利還在前往警局途中表示自己很久沒吃麥當勞，警員也馬上在途中買了麥當勞給她吃。

至於佩斯利的父母和祖父都遭逮捕，他們面臨監管干預和危害兒童福利的指控。自從佩斯利失蹤後，蔣方曾多次採訪小柯克，但他堅稱自己不知道她在哪。

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