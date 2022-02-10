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「西班牙冷湯警察」刺探國會議員？挺川女議員鬧笑話

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
美國共和黨籍聯邦眾議員格林，攝於2021年10月。法新社
美國共和黨籍聯邦眾議員格林，攝於2021年10月。法新社

美國共和黨籍聯邦眾議員格林（Marjorie Taylor Greene）向來好發極端言論，但她日前接受挺川普的極右頻道《一個美國新聞網》（OAN）訪問時，明顯把納粹秘密警察「蓋世太保」（Gestapo）弄錯成「西班牙冷湯警察」（Gazpacho police），迅速在社群媒體引發一波又一波惡搞和嘲笑。

外媒報導，身為強烈川粉的格林曾發表大量偏執說法，不停傳播新冠疫情的錯誤訊息更引來推特永久封殺個人帳號，但她8日晚間上OAN政論節目《Real America with Dan Ball》猛轟警力巡邏國會山莊時鬧了大笑話。

據轉述，格林大力抨擊聯邦眾議院議長波洛西，「我們不只有了華府監獄，也就是華府古拉格（前蘇聯勞改營），我們現在還有了波洛西的『西班牙冷湯警察』在刺探國會議員，監視我們所做的立法工作、我們的幕僚跟想找民代談談的美國公民。這個政府已經變成了它從未注定要變成的玩意，是時候讓它垮台了」。

格林並未解釋她為什麼覺得波洛西議長會因西班牙冷湯的啟發而組建一隻警力，也沒有說明這隻警力在美式民主的核心執行如此廣泛監視的原因，並隨即引來政壇相關人士與眾多網友的大肆嘲笑。

據轉述，政治記者薛曼（Jake Sherman）發推文指正，「Gazpacho是冷番茄湯，Gestapo是納粹警察，這些用詞沒一個對的」，打算在格林選區跟她一較高下的民主黨人麥考馬克（Holly McCormack）則發推文諷刺，稱她不意外格林「不曉得西班牙冷湯跟蓋世太保之間的差別」。格林自己隔天則上官方眾議員帳號推文，「沒有湯給那些非法刺探國會議員的人，但他們將被仍進燉牛肉（Goulash）」。

美國 川普 共和黨

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