快訊

今年得導線架者得天下 晶片短缺更拉抬身價

冬奧／挑戰4周半跳失敗 羽生結弦長曲開場連兩摔恐難3連霸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸採購承諾破功 路透：拜登政府考慮展開新貿易調查

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
白宮發言人莎奇。美聯社
白宮發言人莎奇。美聯社

美國智庫最新研究指，中國大陸在美中第一階段貿易協議的採購目標僅落實57%；路透9日報導，拜登政府考慮實施可能導致加徵關稅的新調查，可能如川普政府進行的301調查，預估這得花費1年。

白宮發言人莎奇（Jen Psaki）9日在記者會表示，美國貿易代表署（USTR）持續就中方未能落實採購承諾，與北京對話；對於最新報導，白宮表示關切，將與美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）討論下一步作法。

白宮並未透露可能的選項，但路透9日引述美國商業遊說團體的消息報導，拜登政府正考慮若美中對話無法促使北京信守採購承諾，將啟動一項針對中國大陸的新關稅調查。

美國商務部8日公布數據指，去年美中貿易逆差相較前年增加450億美元，達到3553億美元，為3年來最高。

美國智庫「皮特森國際經濟研究所」（PIIE）資深研究員鮑恩（Chad Bown）分析，中國大陸在美中第一階段貿易協議中承諾加碼採購的額度，只落實57%（2888億美元）。

此外，彭博社算出達標率62.9%，並指能源項目落後最多，承諾加碼採購最多的製造業商品，也不足目標的65%。

美國商會執行副會長薄邁倫（Myron Brilliant）告訴路透，商會支持美中官員對話，要求中方落實採購承諾，他也支持若會談無用，美國政府可考慮其他手段，但不包含301條款等類似行動。

前總統川普上任後，引用貿易法第301條對中國大陸啟動調查，並在2018年和2019年據此對數千億美元的中國大陸商品加徵關稅。

301調查被視為加徵關稅的前兆，路透報導，新的調查可能要花費1年時間，才能採取下一步動作，包含加徵關稅。

但薄邁倫表示，他和政府的討論中短期內不包含加徵關稅手段，美國政府了解，加徵關稅將對美國企業與勞工施壓。

USTR並未回應路透的報導，針對中國大陸採購美國商品的進度，USTR發言人霍奇（Adam Hodge）告訴紐約時報，還看不到中國大陸落實採購承諾的跡象，美國耐心漸失，但仍會持續努力塑造與中國大陸貿易的環境。

美國副貿易代表畢昂奇（Sarah Bianchi）月初談及第一階段貿易協議時表示，要就未達成的採購目標追究北京的責任。

延伸閱讀

拜登政府二次對台軍售 中：向美方嚴正交涉

拜登會德國總理 保證新天然氣管道制裁俄羅斯

採購F-16C/D新機先進彈藥、莢艙備好預算 美卻未首肯

記者問俄鋪路侵烏克蘭證據何在 美官員：相信我們就對了

相關新聞

川普帶走白宮文件 傳國家檔案局要求司法部調查

美國前總統川普卸任時，擅自將10多箱白宮文件搬至佛州私人住宅，「華盛頓郵報」今天報導，負責保存總統文件的美國國家檔案局已...

拜登政府向陸施壓履行採購承諾 傳不排除啟動貿易調查

美國商會國際事務負責人布列恩（Myron Brilliant）周三表示，中國大陸未能落實美中貿易協議該有的採購，若雙方協...

佛州禁教師與學生談性別認同 再掀文化論戰

美國保守派近來擴大動員，意欲左右學校授課內容之後，多州開始針對教師在校談論性與性別認同的權限發布新限制，文化論戰戰線再啟

陸採購承諾破功 路透：拜登政府考慮展開新貿易調查

美國智庫最新研究指，中國大陸在美中第一階段貿易協議的採購目標僅落實57%；路透9日報導，拜登政府考慮實施可能導致加徵關稅...

加卡車司機美邊界示威 白宮憂危及供應鏈

加拿大反疫苗強制接種令的示威群眾，持續堵塞在數處美加邊界。白宮發言人莎琪表示，支持言論自由，但也警告邊界遭到封鎖可能使供...

加拿大卡車司機封堵通往美國的橋梁

（德國之聲中文網）加拿大卡車司機反政府新冠措施的抗議行動出現新形式。本周一（2月7日）起，連接加拿大安大略省和美國密歇根州的"大使橋"被封住。最初，雙向車輛均無法動彈。周二晚間，去往美國的車道始得重開

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。