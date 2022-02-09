加拿大卡車司機封堵通往美國的橋梁

（德國之聲中文網）加拿大卡車司機反政府新冠措施的抗議行動出現新形式。本周一（2月7日）起，連接加拿大安大略省和美國密歇根州的"大使橋"被封住。最初，雙向車輛均無法動彈。周二晚間，去往美國的車道始得重開。

日均過橋卡車 8000 輛

該橋是兩國之間最重要的陸路過境點，日均過往卡車數量達 8000輛。加拿大 75% 的出口產品銷往美國。

1 月底起，作為"自由車隊"抗議行動的組成部分，加拿大首都渥太華的卡車司機持續罷工，反對政府的抗疫措施。該行動最初要求取消當局關於越境卡車司機必須提供接種疫苗證明規定，此後，很快演變成總體反對防疫措施和總理特魯多政府的全國性運動。

特魯多政府受壓

本周一，特魯多總理對卡車司機們強硬表態，要求立即停止抗議。翌日，他口氣變得溫和，強調 "我們都厭倦了限制和規定，我們都厭倦了做出犧牲。" 他再次呼籲人們接種疫苗，指出，疫苗接種規定是"避免實施更多限制的途徑"。

美國政府對大橋被封作出回應。白宮新聞發言人普薩基（Jen Psaki） 稱："很明顯，干擾行為已不再僅僅針對接種要求。" 她強調，鑑於"大使橋"遭封，我們"當然和加拿大同事們保持著聯系"。

經濟界也呼籲立即結束封鎖。加拿大汽車制造商協會主席表示，如果出現長期封鎖，將"危及汽車產業，該產業涉及到數萬名加拿大人的飯碗"。

措施將放寬

與此同時，加拿大多個省份通告將放寬抗疫措施。西部的薩斯喀徹溫省（Saskatchewan）昨天宣布，將取消幾乎所有的限制。魁北克省和阿爾伯塔省亦公布了近期放寬限制的計劃。

薩斯喀徹溫省總督表示，不少防疫措施已經"過時"。他認為，鑑於該省80%以上居民已經接種兩劑疫苗，約一半的人施打了加強針，現在該將新冠瘟疫視為地方病了。

另一方面，卡車司機罷工運動的組織者則威脅繼續行動，直至所有限制措施取消。一名46 歲的抗議者說，他將抗議到底。他說他"反對戴口罩、任何保持社交距離規定和關閉餐廳。" 另一名示威者說，是否接種疫苗應由當事人自己和他們的醫生做出，"而非政府"。

"90% 的卡車司機接種了疫苗"

代表超過 55000 名司機（包括 15000 名卡車司機）的加拿大司機工會聯盟（ Teamsters Canada ）主席拉波爾特（ Francois Laporte ）稱，抗議運動並不代表相關行業，該行業"90% 的司機接種了疫苗"。他在一份聲明中說："受民選保守黨政客可恥煽動的'自由車隊'和令人作嘔的仇恨表現，並不反映加拿大司機工會聯盟的價值觀，也不反映其絕大多數成員的價值觀。"

（路透社，美聯社）

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