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美國準駐宏都拉斯大使承諾願協助強化台宏關係

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
駐宏都拉斯大使被提名人竇古（Laura Farnsworth Dogu）。 美聯社
駐宏都拉斯大使被提名人竇古（Laura Farnsworth Dogu）。 美聯社

美國聯邦參議院外交委員會8日舉行人事任命聽證會，駐宏都拉斯大使被提名人竇古（Laura Farnsworth Dogu）作證表示，台灣是重要夥伴，若出使宏都拉斯，她將強調台宏關係重要性，並強化宏都拉斯與其他民主國家的夥伴關係。

共和黨籍參議員魯比歐（Marco Rubio）在會中說，新任宏國總統卡斯楚曾公開表示要外交轉向，放棄台灣改與中國大陸建交，新任大使應對新宏國政府發揮影響力，強調不應改變對台外交承認的重要性。

竇古答覆魯比歐詢問表示，自宏都拉斯大選結束後，很多華府高層訪問宏國都強調與台灣維持關係的重要性，她認為，宏都拉斯維持與台灣的邦交極其重要，過去經驗證明這對宏都拉斯有所助益，相信未來也是，尤其是經濟領域存在許多合作機會。

竇古說，台灣政府在其國內發展經濟的成功經驗，足以讓宏國借鑑，台灣可以也應該強化在宏都拉斯的投資；她承諾，若順利出任大使，將強化台宏關係。

外交委員會審查完竣後將做出決議，並送往參議院會表決，才算走完國會人事任命程序。

宏都拉斯 共和黨

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