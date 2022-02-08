川普擅自帶走白宮文件遭取回！ 金正恩「情書」意外曝光

「華盛頓郵報」7日報導，美國國家檔案館和記錄管理局（NARA）已將前總統川普（Donald Trump）先前搬至私人俱樂部海湖莊園的多箱白宮文件取回，其中包括北韓領導人金正恩寫給川普的「情書」。

據報導，川普顧問否認有任何「邪惡意圖」，並表示這些盒子裡裝著紀念品、禮物、世界領導人的來信等。據悉，其中還包括與北韓領導人金正恩的通信，川普更曾將其描述為「情書」，前總統歐巴馬（Barack Obama）留給繼任者的信件也在內。

國家檔案館和川普發言人沒有對這則報導發表評論。報導表示這些檔案已於1月歸還。

總統歷史學家契爾維斯基（Lindsay Chervinsky）表示「真正讓總統長期承擔責任的唯一方法是保存有關誰說了些什麼、誰做了什麼、鼓勵或採取哪些政策的記錄」，並強調「如果下屆政府在沒有這些訊息的情況下盲目行事，無法獲得有關國家安全問題的文件可能會引起『真正的擔憂』」。

川普與金正恩的通信受到大眾廣泛的臆測。2018年9月，川普在西維吉尼亞州的一次集會上開玩笑地表示「我們墜入愛河，是真的，他（金正恩）寫給我美麗的信件」。金正恩更在另一封關於2018年6月新加坡高峰會的信件中寫道「即使是現在，我也無法忘記在全世界的注視下、在這個美麗而神聖的地方緊緊握住閣下的手的歷史時刻」。2019年2月在越南舉行峰會後，金正恩也寫道「我們103天前在河內分享的每一分鐘都是榮耀的時刻，也仍然是珍貴的回憶」。