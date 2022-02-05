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不畏外資雜音 台積、聯電都說今年半導體仍是虎虎生風

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美眾院通過斥資3500億美元與中國大陸競爭

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導

美國聯邦眾議院4日表決通過「美國競爭法」，斥資3500億美元多管齊下，推動美國半導體業，解決國內晶片短缺，強化美國對中國大陸的競爭力。

在背後大力推動立法的商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）稱，這是50年來促進美國競爭力、製造能力和研發的最大投資案；眾院科學委員會主席強森（Eddie Johnson）表示，這將可幫助美國與中國大陸「大幹一場」。

繼參議院去年通過2500億美元規模的「美國創新與競爭法」後，眾議院上月推出眾院版本，名為美國競爭法（America COMPETES Act of 2022），在222票同意、210票反對下通過，佛州參議員墨菲（Stephanie Murphy）是唯一反對的民主黨人，也有1名共和黨議員金辛格（Adam Kinzinger）支持。

法案將投入520億美元鼓勵私部門投資生產晶片，450億美元強化關鍵供應鏈、加強製造業、防止關鍵物品短缺並確保更多此類產品在美國製造，1600億美元投資於科學研發與創新。

與參院版相較，眾院版還納入氣候變遷、潔淨能源、人權和國內社會不平等的問題，都是共和黨向來反對過度支出的項目。

眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）表示，這部法案將確保美國在製造、創新與經濟實力首屈一指，不需仰賴他人，能勝過任何國家。

這是美國總統拜登在2兆美元重建美好（Build Back Better）計畫闖關參院失敗後，民主黨分拆計畫，尋求兩黨支持的最新努力。

眾議院通過法案後，下一步就是參眾兩院整合版本，並分別取得多數議員支持，才能送交白宮，由拜登簽署實施。

拜登在表決後發表聲明，呼籲兩黨盡快行動完成接下來的立法步驟，也呼籲共和黨人支持，讓美國經濟更強大，能以強勢地位與中國大陸競爭，法案必須快速通過，「美國等不起」；雷蒙多也說，「拖延是最大敵人」，呼籲兩黨別花數月尋找共識。

華爾街日報分析，民主黨在眾院以人數優勢通過法案，但兩部法案的內容有差距，加上明顯的黨派之別，都讓整合前景堪憂；參議院人士認為，可能得取消許多眾院提案才能確保在參院過關。

美國 共和黨

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