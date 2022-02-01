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男子戴印反拜登標語口罩被盯上！空姐指「冒犯他人」要他換掉

聯合新聞網 / 綜合報導
男子因口罩被空服員盯上。圖／取自外媒
男子因口罩被空服員盯上。圖／取自外媒

每個人的政治立場不盡相同，民主國家多會保障個人言論自由，然而近日美國一名民眾戴著「反拜登標語」口罩搭乘飛機時，竟遭空服員以「冒犯他人」為由，要求他摘掉口罩並更換，令他不滿且揚言提告。

根據紐約郵報報導指出，美國男子拉多尼亞（Adam Radogna）在28日搭乘精神航空（Spirit Airlines），從俄亥俄州克里夫蘭市（Cleveland）飛至佛州坦帕市（Tampa），想不到卻因他戴著寫有「加油，布蘭登」電子看板的口罩，而遭機組員攔下。

機組員聲稱，他所戴的口罩「冒犯他人」，要求他關閉電子標語，並拿出藍色口罩，要求他更換口罩，他不滿表示，他的帽T也印有相同標語，機組員卻只要求他更換口罩，並不合理。

拉多尼亞表示，戴印有標語的口罩是他的個人自由，他抵達佛州坦帕市後，便在航廈錄影，他說，「我們住在美國，這裡是佛羅里達的自由洲」，他也向該航空主管表示，「加油布蘭登不是政治性的，你把它政治化了」，並揚言他將提告。目前該航空公司尚未回應。

事實上「加油，布蘭登」（Let’s Go Brandon）是一句反美國總統拜登的標語，過去曾有記者在訪問賽車手布蘭登．布朗（Brandon L．Brown）時，不小心將觀眾席民眾嗆聲「X的，喬．拜登」（Fxxk Joe Biden）聽成「加油，布蘭登」，因此流傳成為反拜登標語。

拜登 口罩

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