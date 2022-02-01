CNN：國會暴動當天 賀錦麗座車距1土製炸彈僅數碼之遙

美國有線電視新聞網(CNN)報導，熟知內情的執法人員透露，2021年1月6日美國國會暴動當天，華府民主黨全國委員會(DNC)總部外的長椅旁被人放置一枚土製炸彈(pipe bomb)，而時為副總統當選人的賀錦麗(Kamala Harris)座車通過的地點，距炸彈僅數碼之遙。賀錦麗在民主黨全國委員會總部停留將近兩小時，這枚土製炸彈才被人發現。

英國衛報報導，過去已知賀錦麗曾在炸彈附近，但不知道有多靠近，而且時間有多長。當天共和黨全國委員會總部附近也被放置炸彈，而在事件發生一年多之後，執法人員仍沒有找到任何嫌犯，或有任何人被捕。

CNN報導，多名消息人士透露，賀錦麗的座車在1月6日上午11時30分左右通過DNC停車場入口，警方後來在停車場附近發現一枚土製炸彈。警方發現炸彈時，賀錦麗還在總部內。

CNN並引述國會警察局的內部時間表，表上列出一名身分保密的「被保護者」(protectee)1月6日下午1時14分被護送撤離民主黨全國委員會總部，時間點就是在國會警察局對土製炸彈展開調查的7分鐘後。「被保護者」就是賀錦麗。消息人士說，賀錦麗撤離時，使用另一條距炸彈所在位置較遠的通道。