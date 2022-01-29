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拜登恐對俄祭大規模制裁 不包括石油、天然氣「有原因」

女星開地圖砲罵西維吉尼亞州民 州長要她去親「狗屁」

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
美國西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽拒絕支持拜登總統的法案，引來歌手兼演員貝蒂．米勒開地圖砲，稱西維州州民「貧窮、文盲跟嗑藥上癮」，西維州州長賈斯提斯27日親自參戰，要貝蒂．米勒「親狗的屁股」。美聯社
美國西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽拒絕支持拜登總統的法案，引來歌手兼演員貝蒂．米勒開地圖砲，稱西維州州民「貧窮、文盲跟嗑藥上癮」，西維州州長賈斯提斯27日親自參戰，要貝蒂．米勒「親狗的屁股」。美聯社

美國西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽拒絕支持拜登總統的「重建美好未來」（Build Back Better）法案，引來歌手兼演員貝蒂．米勒（Bette Midler）2021年12月在推特開地圖砲，稱西維州州民「貧窮、文盲、嗑藥上癮」（Poor, Illiterate and Strung out），西維州州長賈斯提斯（Jim Justice）27日親自參戰，要貝蒂．米勒「親狗的屁股」。

美聯社報導，賈斯提斯當天晚上發表州情咨文（State of the State address），用一個多小時宣揚西維州的成就，「絕對有太多人懷疑我們，他們從不相信西維吉尼亞…他們講了世上每一個關於我們的爛笑話」。

就在演說結束時，賈斯提斯笑著舉起自己飼養的英國鬥牛犬，接著將牠的屁股直接暴露在攝影機鏡頭和在場觀眾的面前，「寶貝狗狗告訴貝蒂．米勒跟所有州外的那些人，親她的屁股啦！」。據指出席州眾議院聆聽州情咨文的民眾中，不少人鼓掌、更有些人起立歡呼。

貝蒂．米勒當初推文砲轟曼欽挨罵後，就為自己的暴走發言「向西維州的好人們」道歉。面對賈斯提斯公開嗆聲，貝蒂．米勒轉推一位網友對批賈斯提斯的舉動所下的評語，「我們在這張照片可以看到一隻狗的肛門（Asshole），就在賈斯提斯的狗的屁股旁邊」。

接著她又發推文，引述資料抨擊賈斯提斯負責的政務及機構排名不佳，「從這些排行判斷，我要說他養的狗的屁股會成為一個比他更好的州長！」

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