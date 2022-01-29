才與友人開心攻頂... 他懸崖自拍下秒慘摔210公尺身亡

美國亞利桑那州一名21歲男子雅各柏森（Richie Jacobson）日前和友人一起到鳳凰城東部的Lost Dutchman州立公園徒步登山，一行人成功攻頂後，雅各柏森獨自走到懸崖邊打算拍照，卻不慎滑倒摔下山而身亡，附近治安單位估計，墜落高度達210公尺，約60層樓高。

皮納爾郡（Pinal County）治安官辦公室發言人勞倫雷默（Lauren Reimer）表示，雅各柏森的遺體在墜崖處下方700英尺附近的小徑上尋獲，並說雅各柏森的同行友人在24日午夜12時45分左右撥打了911報案電話求助。

治安官辦公室警佐皮歐伯（Doug Peoble）說，沒有發現任何謀殺、藥物濫用的跡象，「這是一起相當悲慘的事故」。

死者父親理查德（Richard Jacobson）也在臉書發文說，將在29日為兒子舉行喪禮，「他將永遠存在我們的心中。他愛他生命中遇見的所有人，並總是能發現每一個人的優點。」

2018年發表在《家庭醫學和初級保健雜誌》上的一項研究發現，從2011年至2017年，全球有超過250人因自拍而身亡。研究人員警告，自拍身亡已成為一個重大的公共衛生問題。