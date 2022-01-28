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美總統拜登改當貓奴？2歲虎斑母貓進住白宮
美國第一夫人吉兒·拜登的發言人拉羅沙28日宣布，第一家庭加入新成員，是來自賓州農場的兩歲虎斑母貓「威羅」（Willow），命名源自吉兒的故鄉賓州威羅葛羅夫（Willow Grove）。
吉兒在2020年總統大選時到該處農場造勢，威羅跳上講台一度打斷她的演說，卻也讓吉兒對牠一見鍾情。農場主人表示，看到威羅和吉兒的互動，認為白宮才是牠的居所。
過去數月威羅被寄養在拜登夫婦友人處，近日被接入白宮。拉羅沙發表聲明說：「威羅已經帶著最喜歡的玩具和零食入住，有足夠空間讓牠到處聞聞及探索。」
拜登夫婦原本養了兩隻狗，德國牧羊犬Champ和Major，Champ去年6月去世，Major則是在入住白宮後突然出現行為問題，會攻擊幕僚。
去年12月，拜登胞弟詹姆斯送了一隻德國牧羊犬幼犬給他，作為生日禮物，取名為Commander。
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