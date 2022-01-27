中美貿易戰未了 拜登緊咬關稅不放

中美關稅戰餘波繼續重傷美國企業！美國總統拜登近日表示，中國未能達成與增加購買美國農產品的承諾，所以拜登決定要維持約19%的關稅，強迫中國履行承諾。但隨著通貨膨脹與供應鏈中斷的狀況，許多美國企業聯合呼籲政府取消關稅，促進貿易交流的聲音也愈來愈強，但拜登並未妥協。

中國未達承諾標準

《BBC》報導，於2020年中美貿易戰暫時休戰，雙方簽署了第一階段的協議。中國承諾會增加購買高達2千億美元的美國商品與農產品。但經濟專家布朗指出，中國並沒有完成的協議內容，只買了承諾中約60%的商品。拜登對此表示，「這就是持續保留關稅的理由」

但美國持續對中國商品施加關稅，卻使得美國企業成為貿易戰餘波的最大受災戶，企業進口自中國的產品，如帽子、行李箱、自行車等日用品的成本大幅增加，根據彼得森經濟研究所的數據，2021年平均的關稅率為 19%，為 2018 年的六倍多。進口商被迫吞下這些關稅，或者將增加成本轉嫁給消費者。

然而，通貨膨脹與供應鏈中斷的狀況，讓美國相關企業的前景雪上加霜。商界正向拜登不斷施壓，雖然減少關稅無助於解決供應鏈問題，但卻有助於緩解企業所面臨的通膨壓力。美國服裝和鞋類協會總裁兼首席執行官史蒂夫拉馬爾說，「現在不是維持關稅的好時機。」

中美貿易戰餘波

《CNN》報導，「前人種樹，後人砍樹」的狀況常發生在政黨交替執政的時刻，而美國總統拜登也不例外，在他上任的第一年就推翻了前總統川普的多項政策，但保留了對中國價值3500億美元的關稅措施。

中美貿易戰起頭於2018年，當時由川普首先開火，對5百億美元的中國商品課徵關稅，而北京當局也不甘示弱，提高美國農產品的進口關稅，盼能痛擊美國的農業經濟命脈。但美國卻是以關稅升級做為反擊，就這樣中美之間透過關稅進行長達數個月的無聲戰爭。

而拜登上任後，曾於10月恢復部分美國進口商的中國關稅豁免權，部分因為關稅而受到嚴重損失的企業可以進行申請，恢復已經過期的豁免權。但許多申請至今仍在審查中。川普政府當時批准了 2,000 多項企業的豁免權，但目前只有 549 人有資格再次延期。拉馬爾批評說，「在貿易政策上，（拜登）政府的行動相當緩慢。」

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