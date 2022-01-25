拜登爆粗口罵提問記者 親自道歉稱不針對個人

美國白宮1月24日的一次活動中，一名霍士新聞（Fox News）記者向總統拜登（Joe Biden）提問通脹問題對美國中期選舉的可能影響，拜登在忘記關閉麥克風的情況下咒罵記者，爆粗口內容被現場直播。

白宮霍士新聞記者杜西（Peter Doocy）向拜登提問，「你會回答關於通貨膨脹的問題嗎？你認為通脹會在中期選舉前成為政治負擔嗎？」

據英媒報導，「通脹上升是很棒的資產，更多的通脹，」拜登在記者爭相提問的嘈雜聲中答道，顯然沒有意識到他的麥克風還開着。「真是個愚蠢的八婆兒子。」（What a stupid son of a bixxh）他又加上一句。

另據霍士新聞後續報導，根據杜西的說法，後來拜登親自來電呼籲「消除誤解」。拜登告訴杜西，他的評論「不是針對個人」，並鼓勵霍士新聞記者繼續詢問與其他記者不同的話題。

美國勞工部最新數據顯示，2021年12月美國消費者價格指數（CPI）按年上漲7%，是自1982年6月以來按年漲幅首次「破七」。

延伸閱讀：

美國新駐日大使履新 與拜登是老拍檔

烏克蘭局勢｜美媒：拜登改變立場 擬派兵往東歐及波羅的海國家

文章授權轉載自《香港01》