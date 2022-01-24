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有色人種優先 白人抗議醫療分配

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
在抗病毒藥物與口服藥不足的情況下，紐約想先把醫療資源給重症風險較高的有色人種，卻被保守派人士批評是「對白人的歧視」。路透
在抗病毒藥物與口服藥不足的情況下，紐約想先把醫療資源給重症風險較高的有色人種，卻被保守派人士批評是「對白人的歧視」。路透

【台灣醒報記者林志怡綜合報導】在抗病毒藥物與口服藥不足的情況下，紐約想先把醫療資源給重症風險較高的有色人種，卻被保守派人士批評是「對白人的歧視」。醫師與公衛專家批評，以歧視解釋此類醫療資源分配，容易誤導民眾，更強調已有多項數據表明，有色人種更容易出現重症，且在醫療資源取得上處於相對弱勢。

種族納入風險因素

美聯社指出，新冠肺炎疫苗與治療資源在一定程度上仍屬於稀缺資源，因此美國紐約推出政策，要求醫生在提供治療行為時，將病患種族（黑人、白人、黃種人、原住民等）列為需要考量的風險因素，讓非白人人種可以優先取得抗病毒藥物或口服藥。

明尼蘇達大學衛生政策與管理系的高級研究員李德指出，因為目前仍沒有足夠的治療資源，「醫院必須選擇誰先獲得治療，且有確切證據指出，美國少數民族面對新冠肺炎時，更容易發生中重症的情況，因此在社會層面分配資源時，考慮種族和民族等問題是可以接受的！」

白人抱怨被歧視

華爾街日報日前刊登的一項評論抨擊此一作法，引起保守派美國人的共鳴，認為這是「不公平、不合理且可能非法的」，更加劇前美國總統川普時期煽動的種族對立，單單以種族作為新冠肺炎的風險指標並不足夠，應該要將階級因素等更廣泛的社會條件一併考量。

反對紐約此一政策評論更指控，「這是歧視白人的政策」，已有美國律師事務所開始要求同樣準備實施相關政策的密蘇里州、明尼蘇達州和猶他州等地區施壓，企圖使當局放棄這項政策，否則將對此起訴紐約州。

然而，有醫生批評，以「歧視」解釋這項政策是「具有誤導性的」，已有大量證據表明，新冠肺炎對特定群體的衝擊比對白人更嚴重，且有色人種罹患重症、住院、死亡的風險更高。此外，美國疾管中心的分析指出，黑人、亞裔和西班牙裔患者接受門診抗體治療的比例低於白人，顯見白人在醫療資源取的的優勢。

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新冠肺炎 美國 紐約

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