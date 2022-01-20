上任一周年功過幾何？一文看懂拜登政績、評價

1月20日，美國總統拜登上任已滿一周年。他在19日召開的記者會上對自己這一年裡取得的成果總體表示肯定，同時也許諾在任期的第二年裡與選民重新建立聯繫。

「你們能想到任何一位總統曾經在一年的時間裡做成這麼多事情嗎？」拜登在記者會上談到史無前例的抗擊疫情鬥爭，以及政府為了保護美國經濟不受疫情重創而投入的數萬億美元資金。

「我不認為任何一位總統在上任之初接到的菜單內容比我的更豐富」，這位民主黨總統表示，「而事實上，我們的確完成了很多工作。」

拜登這場記者會持續了將近兩個小時，他不失時機地展現一些幽默，比如對俄羅斯總統普亭的思想，或者是對自己的共和黨政敵。但是在被問到如何看待自己的民意支持率已經跌到40%的低點時，拜登僵硬地回應道：「我不相信那些民調。」

從內政到外交，拜登在這一年中的政績究竟有何得與失？他自己又如何評價呢？

抗擊疫情

在競選期間，控制住新冠疫情的肆虐是拜登核心承諾之一。與前任川普備受批評的危機管理相比，拜登制定了明確的抗疫路線，並且在疫苗接種行動的初期頗有成效。然而在7月4日國慶日上，拜登過早地宣布美國已經擺脫疫情，導致在Delta和奧密克戎變種病毒先後來襲時，美國的感染人數不斷刷新歷史最高紀錄。

由於美國民眾當中反對疫苗人群相當可觀，所以儘管疫苗接種行動初期進展迅速，但至今該國的完全接種率也只有63%。保守派政治力量又對出台要求民眾接種疫苗和佩戴口罩等措施施加阻力，導致拜登政府的一些防疫政策無法實施。

在周三的記者會上，拜登也承認這是「充滿挑戰的一年」。公共衛生專家批評美國政府未能及時提高新冠病毒檢測能力仍然有待提高，之前也未能向民眾提供充足的快速檢測試劑盒。拜登表示在這方面「我們原本應該采取更為迅速的行動」。

經濟發展

拜登推出的1.9萬億美元救助方案有效地緩沖了疫情對美國經濟的衝擊力，讓經濟重回增長之路。除了經濟增長強勁之外，美國的失業率也降至3.9%的低點--而在2020年4月，失業率曾一度高達14.7%。

不過就業增加並不能掩蓋美國目前面臨的嚴重通貨膨脹問題。2021年12月，通脹率達到了7%，創下近40年來的最高水平。批評者指責拜登長期以來對通脹壓力視而不見。

拜登在記者會上也表示對物價上漲而造成的「挫敗」情緒充滿理解，他認為這是在疫情背景下的供應鏈問題所造成的。和通貨膨脹之間的鬥爭將是一項「艱苦而繁重的工作」，他提醒道，「對於很多人來說，接下來的日子將會比較痛苦」，包括在給汽車加油時、購買生活用品時，人們都能明顯感受到價格的升高。

改革政策

去年11月，拜登的1.2兆美元基建法案在美國國會獲得通過，這一旨在修復美國老化的道路橋梁等基礎設施的計劃，被視為現政府的一大勝利。

然而拜登希望推出一個規模更大的方案來加強社會福利和氣候保護的計劃，卻因為黨內阻力過大而遭遇挫敗。這也使得國際社會對拜登在氣候保護上有更多作為的希望顯得更加渺茫。

此外，在槍支管理法改革和旨在防止警察對黑人暴力執法的改革方面，拜登政府目前也無所建樹。

外交和安全政策

「美國回來了！」--這是拜登在上任之初所做的鄭重宣布。在前任川普「美國優先」政策的數年之後，拜登重新致力於加強國際合作，也希望和德國這樣的傳統盟友更緊密地協調行動。他帶領美國重返巴黎氣候保護協定，並重新啟動了有關伊朗核問題的國際談判。這些都是對川普相關政策所做的修正。

然而在2021年夏天，一場混亂的撤離阿富汗行動，和塔利班重掌阿富汗政權，給拜登帶來了一記沉重的打擊。包括嘗試遏制中國和俄羅斯這兩個對手的行動，到目前為止也都沒有取得多少實質性的成果。反而西方社會對於俄羅斯可能進攻烏克蘭的恐懼卻與日俱增。

對於撤離阿富汗行動中的失誤，拜登在周三的記者會上拒絕道歉。「在經歷了29年（的駐軍）之後，沒有任何一種方式能夠讓我們輕松地離開阿富汗」，他強調。

在烏克蘭問題上，拜登表示，他願意和普亭進行會晤，並且莫斯科發出嚴正警告，進軍烏克蘭對於俄羅斯將會是「一場災難」。

預計拜登將會在3月1日發表國情咨文講話。在民調支持率下滑的背景下，他需要制定應對戰略，以防止共和黨在11月的國會中期選舉中卷土重來。而前任總統川普也仍然不願承認自己2020年敗選，並且在尋求2024年再次競選總統。

拜登也證實了自己在下屆大選中繼續和副總統賀錦麗（Kamala Harris）共同參選的計劃。

（法新社）

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】