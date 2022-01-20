美「印太經濟架構」將成形 白宮預告：數月內宣布

白宮國家安全會議中國事務資深主任羅森柏格（Laura Rosenberger）19日在智庫活動表示，將在幾個月內與區域夥伴共同宣布「印太經濟架構」的目標和樣態，在包括貿易便利性、數位經濟標準、供應鏈彈性和基礎建設等領域，對話並推動進展。

印太經濟架構為美國總統拜登去年提出的經貿倡議，白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯（Kurt Campbell）將其列為年度重點計畫，他日前表示，隨著中國大陸影響力增加，美國要在制定印太經貿往來和商業活動上發揮作用。

但坎伯並未提到相關細節，羅森柏格19日說，拜登政府近幾個月以來，持續與區域夥伴對話，具體化構想；美國的初步構想中，此架構可包含貿易便利性、數位經濟標準、供應鏈彈性、基礎建設、脫碳與潔淨能源出口管制、稅務及反腐敗。

羅森柏格說，會在數月內宣布印太經濟架構的目標和樣態，並根據不同主題展開討論和採取行動。

華府智庫國家亞洲研究局（National Bureau of Asian Research）邀請羅森柏格為「航行於動盪的印太地區」的研討會發表專題演說。

羅森柏格提到，美國持續努力於負責任地管理與中國大陸的競爭，包含確保雙邊領導人的溝通管道暢通，為約束競爭和管理潛在風險設置護欄（guardrails）。

她說，拜登去年11月與中國大陸國家主席習近平舉行視訊會議，白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）去年10月在蘇黎世會晤中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，種種作為均表示美國努力確保競爭不致演變成衝突，美國在與北京利益一致之處可以合作討論。

羅森柏格也提到，美國致力於與盟友共同形塑環繞中國大陸的戰略環境，包含重新加入世界衛生組織（WHO）、參與聯合國人權理事會，重返巴黎氣候協定，拜登也召集氣候峰會、新冠峰會和民主峰會，美國與盟友夥伴共同合作強化威懾，特別是針對台灣海峽和廣泛的印太地區，確保自由開放的區域特性。