民主黨流失拉丁選民 學者斥不接地氣

美國民主黨正逐漸流失拉丁裔選民！隨著前美國總統川普在新冠肺炎中保持經濟發展的作風，愈來愈多拉丁選民決定向共和黨靠攏。而民主黨的認知卻還停滯在認為拉丁裔是鐵票倉的階段。美國學者呼籲，民主黨應該更「接地氣」，針對拉丁選民生活中經濟、健康與教育的困境提出政策。

民主黨漸失拉丁選民

《Politico》報導，美國拉丁裔是美國人口成長最快的族群，長期以來也被視為民主黨的鐵票。雖然2020年美國大選，總統拜登還是維持拉丁裔選票的優勢，但選民數據公司分析發現，即使有6成的拉丁裔選民仍支持民主黨，不過前總統川普在拉丁裔選民的支持率，與2016年相比已上升了8%。

民主黨研究機構發現，民主黨在西班語廣告上的支出，相較英語廣告少了相當多，如民主黨在其中一個加州選區投下將近1200萬美元的英語廣告，但投注於西班牙語的廣告費用卻僅有3萬美元左右，而該選區最終也以民主黨的落敗告終。

民主黨的前高級顧問羅查更指出，民主黨所有西班牙語廣告都是在選舉前的最後 30 天趕工完成，這表明「拉丁裔不是該黨優先事項」。他補充，民主黨逐漸喪失拉丁裔選民的關鍵之一還有「競選活動從不聘請拉丁裔人士擔任高級職位。」

拉丁選民不是空殼

研究組織Equis的報告指出，川普在新冠肺炎爆發時期，堅持要保持經濟開放、減稅、發放消費券，同時確保邊境安全、加速疫苗開發等一系列政策，都深受拉丁選民的歡迎。

《紐約時報》報導，西北大學拉丁裔研究教授卡達瓦表示，過往拉丁裔左派領導人的印象依舊徘迴於民主黨人的心中，認為拉丁裔選民投給相較左派的民主黨是「理所當然」。但他指出，拉丁裔選民並不只是等待被自由主義信仰填滿的空殼。

卡達瓦說，民主黨應該更加深入理解這些選民在想什麼，「是否有足夠的薪水養家餬口」、「對孩子的上學環境是否滿意」、「是否能夠獲得醫療保健」等，而不再只是打意識形態的空戰。他說，拉美裔不是在尋找「施捨」，而是盼望有更高創業貸款、更多的高等教育機會。

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