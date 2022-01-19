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輝瑞宣布：新冠藥物Paxlovid 實驗顯示對Omicron有效

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
輝瑞18日宣布，實驗顯示其新冠藥物Paxlovid對Omicron有效。路透
輝瑞18日宣布，實驗顯示其新冠藥物Paxlovid對Omicron有效。路透

輝瑞（Pfizer）周二發布新聞稿表示，旗下新的新冠藥物Paxlovid在分開進行的三項實驗裡顯示，主成分nirmatrelvir對治療感染新冠變種病毒Omicron的病患有效。這個鼓舞人心的早期跡象表明，在Omicron肆虐之際，該藥物會是重要工具。研究結果尚未發布於同儕審查的醫學期刊。

華爾街日報報導，參與實驗的病人每天服用兩粒Nirmatrelvir，以及一粒抗病毒藥物Ritonavir兩次，整個療程為五天。

輝瑞科學長Mikael Dolsten說：「這些數據表明，輝瑞的口服新冠用藥可以是重要有效的工具，用來持續對抗毀滅性病毒和目前關注的變種病毒，包括有高度傳染力的Omicron。」

輝瑞研究人員在一項實驗中，測試Nirmatrelvir對抑制病毒內一種酵素「蛋白酶」（Protease）的成效——病毒複製需要這種酵素——結果發現該款藥物抑制Omicron蛋白酶的表現，與針對原始病毒的效果相同。

在第二項實驗，針對Omicron的抗病毒活性與輝瑞在其他變種病毒上觀察到的一致。

第三項實驗由紐約市西奈山艾康醫學院研究人員與輝瑞合作進行，衡量Nirmatrelvir對Omicron和其他變種病毒的成效，發現抑制感染需要相近的濃度。

美國食品藥物管理局（FDA）批准Paxlovid用於重症高風險人士。這種藥物與現有療法不同之處在於，剛感染到的人可以在家服用以避免住院。

目前輝瑞口服藥的供應仍然有限。輝瑞預期本季全球可以生產大約700萬個療程的Paxlovid，年底前生產1.2億個療程。

輝瑞 Omicron 變種病毒

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