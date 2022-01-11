Omicron影響生產力 美工資上漲還缺工

Omicron 變種病毒快速傳播，導致工人染疫或隔離，產生缺工困境。美國公司高層指出，雖他們對前景感到樂觀，認為疫情不會再造成大規模的傷害，但 Omicron 變種病毒確實已經對其生產力造成損害，因為染疫、隔離者眾，未來供應鏈、運輸與延遲交貨問題仍可能惡化，且工資因缺工而快速上揚，也對公司營運造成負擔。

Omicron 疫情釀缺工

路透社報導指出，Omicron 變種病毒的高傳染性已造成眾多航班取消、商店關閉、學校停止實體授課等現象，且快速增加的病例也使尚未完全恢復勞動供給的勞動市場再次亮起紅燈，因為染疫、接觸隔離而導致員工無法上班，出現缺工的情況。

美國勞動部發布的報告顯示，美國上個月增加了 199,000 個職缺，失業率從 11 月的 4.2% 降至 3.9%，顯見其勞動力供應狀況相當緊張，也因此勞工薪水出現了顯著的增長，每小時平均工資較去年同期增加了 4.7%。

供應鏈斷鏈恐惡化

華爾街日報進一步指出，一些公司高層指出，工廠正在加倍招聘，以填補因為疫情導致的高流動率缺口，雖病毒傳播速度超出他們的預期，但公司也相信「已經度過了疫情最嚴重的時期」，但仍擔憂缺工會造成供應鏈、運輸與延遲交貨問題惡化。

醫材工廠 Boston Centerless 的首席執行長塔馬西說，因為市場需求強勁，所以許多員工每週上班時數達到 55 小時，因持續有員工因為染疫或接觸確診者而遭到隔離，「這確實損害了我們的生產能力，雖有員工陸續返回工作崗位，我們仍需要更多的人」，但在工資高漲的背景下，他感嘆，「這只是在傷口上撒鹽。」

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