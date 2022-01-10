紐約公寓大火釀19死 獲救男子：警報器常誤報以為假警報

美國紐約市布朗克斯區（Bronx）周日（9日）一棟19層樓高的公寓發生大火，市長艾瑞克·亞當斯（Eric Adams）表示，至少19人死亡，死者中有9名兒童。

當地報導稱，當局出動了數百名的消防員，且在公寓樓的每層樓都發現有人遇難，該市的消防官員表示，這場疑似由電暖爐引發的大火是當地近年最嚴重的火災之一。

救援人員表示，總共有大約60人受傷，十幾人在醫院，情況危急，亞當斯在接受CNN采訪時說：「這將是（紐約）史上最嚴重的火災之一。」

紐約市長的高級顧問林格爾（Stefan Ringel）稱，住在大樓裡的居民很多是來自西非岡比亞的移民，截至目前仍有13人在住院治療，情況危急。他表示，事發大樓的附近過去曾是個龐大的穆斯林社區。

「以為是假警報」

這場大火發生在紐約時間上午11點左右，火勢迅速蔓延到整棟公寓，雖然當局稱整棟公寓都有煙霧警報器，有名被救出的男子向媒體指出，由於經常警報器常誤報，他對警報已經麻木了。

被救出的居民指出「因為煙霧太大，無法逃脫」，住戶路易斯·羅薩（Luis Rosa）說，他周日被火災警報驚醒，起初不以為然，以為是大樓定期發出的誤報之一。但當他的手機上出現訊息通知時，他和母親就開始擔心。

而就在那時候，煙霧開始飄進他所在的13樓，同時他也聽到遠處的警笛聲。當時，羅薩試圖打開前門，但煙霧太濃，無法逃生。他向美聯社表示，我們他們跑下樓，因為這樣最終會窒息而死，因此「唯一能做的就是等待」。

當地消防局長員丹尼爾·尼格羅（Daniel Nigro）在周日（9日）的記者會上說說：「搜救人員們在每層樓的樓梯間都發現受害者，在救出他們的時候，很多人都已經沒有呼吸心跳。」

大火怎麼發生？

尼格羅說，大火是由一個故障的電暖爐所引起，火勢迅速從電暖爐所在的樓層竄到二樓和三樓，因起火的公寓房門並未關上，導致濃煙在整棟大樓內蔓延。

一些被困在公寓裡的居民砸破窗戶讓空氣進入，也有部分居民在門下方塞濕毛巾阻擋煙霧。尼格羅更早前曾說，煙霧如此濃郁，是「前所未見」。

紐約市長亞當斯正式上任約莫一個多星期就遇到這場悲劇，他向遇難者表示哀悼，並在推特上表示：「我們今天失去了19位鄰居。」並希望大家與他一起為受難者祈禱，特別生命嘎然而止的9名無辜的年輕人。

（路透社、法新社、美聯社、德新社）

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