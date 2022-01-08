關塔那摩灣拘押中心將滿20周年 大赦國際敦促拜登關閉

關塔那摩灣拘押中心（Guantanamo Bay detention camp，又稱關塔那摩監獄）將在2022年迎來創建20周年，人權組織大赦國際敦促美國總統拜登履行承諾，將其關閉。

這座位於古巴美國軍事基地的設施用來拘押美國在「反恐戰爭」中逮捕的外國嫌疑人，因其嚴厲的審訊方法而臭名昭著，批評者認為那相當於酷刑。

大赦國際美國安全與人權項目主任埃維亞特（Daphne Eviatar）在一份聲明中說：「該監獄使用的時間越長，美國在人權方面的信譽就被破壞得越多。」

「9.11」事件主謀仍然拘押在關塔那摩

自2002年1月12日創建以來，關塔那摩總共拘押的人數大約為780人，其中許多人未曾被刑事起訴。

該拘押中心目前還有39名被拘押者，包括涉嫌策劃「9.11」恐怖襲擊的哈立德·謝赫·穆罕默德（Khalid Shaikh Mohammed）。

然而，儘管「9.11」襲擊已經過去20年，由於多次延後，穆罕默德和其他4名被告的案件仍處於預審階段。他們將在美國軍事法庭接受與「9.11」有關的審判，但開庭日期尚未確定。

至少還有10名被拘留者已被批准獲釋。

大赦國際德國分部的施萊伯（Matthias Schreiber）告訴法新社，關塔那摩在兩個方面開啟了「危險的先例」：第一是缺乏正當法律程序，第二是嚴重侵犯人權的行為，例如酷刑和強迫失蹤等。

他說，被拘留者沒有機會獲得「法治中的公平審判」。施萊伯敦促國際社會向美國施壓，要求其關閉該拘押中心。

為什麼還不關閉關塔那摩監獄？

美國前總統歐巴馬在2009年就已經下令關閉關塔那摩灣拘押中心，但直到他任期結束也未能完成。

拜登的前任川普總統則希望保留塔那摩灣拘押中心。

拜登在競選期間承諾，將在其任期結束前關閉該設施。這位總統會面臨來自國會的強大阻力。法律禁止聯邦政府將任何囚犯轉移到美國本土的監獄。

去年12月，美國國會專門在國防開支法案中列明條款，禁止使用此類資金將關塔那摩被拘留者轉移到其他國家或美國本土關押。

拜登在一份聲明中說，白宮的長期立場是，這些條款不適當地損害了行政部門處置關塔那摩被拘留者的能力。

大赦國際的施萊伯建議，將更多關塔那摩被拘押者轉移到德國等國家。德國已經接收了3名關塔那摩被拘押者，未來可能還可以接受更多。

(法新社、德新社)

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