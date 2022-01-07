離開川普後瘦身有成！美前國務卿龐培歐減重40公斤 模樣曝光

美國前國務卿龐培歐離開川普政府後最大的改變，是他六個月減重90磅（約40.8公斤）。他接受紐約郵報訪問時表示，是靠著規律運動和健康飲食瘦下來的。

58歲的龐培歐卸任後加入保守派智庫「哈德遜研究所」，也常接受電視訪問。福斯新聞的觀眾去年就注意到，螢光幕中的龐培歐明顯變瘦。

龐培歐說，他的生活一直在跟體重奮戰，2010年當選聯邦眾議員後更是難以控制。當上國務卿後，漫長工時和頻繁出差讓他飲食失控，「我的幕僚都知道，客房服務我一定會點起士漢堡。」

直到去年6月他站上體重計，發現即將突破300磅，讓他痛定思痛，決定開始認真減重。他對妻子蘇珊說：「就是今天了。」

他從那時開始運動，雖不是每天，但盡量維持多運動。此外龐培歐也戒掉垃圾食物，忍痛放棄他最愛的起士漢堡，健康飲食。

他說：「沒有昂貴的健身房，沒有個人教練，也沒有專屬營養師，我靠的是自己。」

龐培歐表示，現在全家還是會去iHOP家庭餐廳用餐，不過他會忍住不吃加了糖漿的南瓜鬆餅，「我們現在改吃蛋白和火雞肉培根。」

龐培歐說身為義大利裔，食物是連繫家族感情的重要元素，聚會時餐桌擺滿義大利麵、麵包、起士和甜點，但是他會說「給我一盤沙拉吧。」