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國會暴亂周年 拜登：敗選的前總統傷害美國民主

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國總統拜登6日針對國會山莊遇襲周年發表談話。（法新社）
美國總統拜登6日針對國會山莊遇襲周年發表談話。（法新社）

美國總統拜登6日發表國會暴動周年演說，指前總統川普阻撓政權和平過渡，炮製散布一整套有關2020年大選的謊言，至今仍威脅美國民主；他批評川普無法接受敗選，珍視權力多於原則。

「前總統不只是前總統，還是敗選的前總統。」拜登在演說時未提及川普的名字，而是以高分貝凸顯「前總統」對美國民主造成的傷害。

去年此時，聯邦參議院會正在認證選舉人票，是拜登勝選的最後一步；時任美國總統川普宣稱「選舉結果遭竊」，號召支持者前進國會，施壓國會議員反對普選結果卻情況失控，川粉衝入國會，阻撓議事進行，且導致國會警察和抗議者皆有傷亡，最終有4人死亡。

拜登表示，「前總統」及其支持者認為確保勝選的唯一方式就是阻止投票、推翻選舉；路透報導，有55%的共和黨支持者相信川普的謊言。

拜登表示，對抗川普的彌天大謊，是美國靈魂之戰，也是民主與專制在美國內外的較勁。

拜登說，人民要決定美國要成為何種國家？要讓政治暴力成為常態？容許有政黨色彩的選務官員推翻合法民意？美國不能成為這樣的國家。

前總統川普透過聲明表示，拜登只是藉川普之名進一步擴大美國分裂，以政治作秀來掩蓋施政無能。

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